كتب – أحمد العش:

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، خلال الحلقة الـ21 من مسابقة دولة التلاوة، مساء اليوم الجمعة، إن مصر وطن عظيم خلقه الله للخلود والبقاء، وجعل لها المجد قدرًا، مؤكدًا أن الأمانة تنتقل عبر الأجيال، وأن نعيم الوطن لا ينضب مهما مر الزمن.



وأضاف "الأزهري"، أن مصر في كل ميادين العلوم والمعارف لم يسمح الله أن تنطفئ شمسه، مشيرًا إلى أن أرضها قادرة دائمًا على ولادة النماذج المبدعة والشموس المضيئة، خصوصًا في سماء مسابقة دولة التلاوة.



وأوضح وزير الأوقاف، أنه يشعر بالفخر والتفاؤل والطموح، متمنيًا أن تسفر المسابقة عن ظهور أجيال جديدة من القراء المبدعين الذين يضيئون سماء الوطن.



واختتم الدكتور أسامة الأزهري، حديثه بقراءة أبيات من قصيدته في حب القرآن الكريم، مطلعها: "أكرم بمن في مراقي المجد قد غرب.. ونحو مرمى ذر العلياء قد وثب".



