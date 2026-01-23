"أنت عملاق".. لجنة تحكيم دولة التلاوة تشيد بأداء محمد القلاجي

كتب – أحمد العش:

أشاد أعضاء لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة بأداء المتسابق محمد القلاجي خلال الحلقة الـ21 من البرنامج، التي عرضت مساء اليوم الجمعة، مؤكدين تميزه في أحكام التلاوة وجودة الأداء الصوتي، ما جعله يبرز كأحد أبرز المتسابقين في الموسم الحالي.



وأعرب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن فخره بالمستوى الذي يقدمه القلاجي، مؤكدًا أن نجمه "يصعد باستمرار"، وأن أدائه يعكس مهارة وتفانيًا واضحين في التلاوة.



ووصف الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، أداء "القلاجي" بأنه "كل ماله وبيزيد جمال على جماله"، مشيرًا إلى خلو التلاوة من أي أخطاء في أحكام التجويد، ما يعكس مستوى عاليًا من الإتقان والالتزام بالضوابط الشرعية.



وأعرب الدكتور طه عبد الوهاب، خبير المقامات الموسيقية، عن إعجابه الشديد بصوت "القلاجي"، مؤكّدًا أنه يمكن أن يتبناه، وموجهًا له كلمات الإشادة قائلاً: «أنت عملاق»، في إشارة إلى التميّز الفني والصوتي الذي أذهل لجنة التحكيم.



وأبدى الشيخ طه النعماني، من جانبه، ملاحظة على سرعة التلاوة، مشيرًا إلى أنه يودّ أن يستمتع بصوت "القلاجي" لفترة أطول، وأن التحكم في الإيقاع يمكن أن يعزز من جمالية الأداء ويزيد من تأثيره على المستمعين.



