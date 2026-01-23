انتقد الإعلامي عمرو أديب قرار إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف القادمة من الخارج، مُتسائلاً عن الجدوى الحقيقية منه وعن تأثيره على الانطباع العام للمواطنين.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "يعني فلوس الموبايل دي هتجيب قد إيه؟"، مُشيرًا إلى أن المبالغ المحصلة لن تسند الموازنة العامة للدولة، ومُؤكدًا أن معالجة ظاهرة التهريب يجب أن تتم بطرق رقابية أفضل بدلاً من تعميم قرار يمس جميع المغتربين.

وتابع قائلاً: "اللي بيجيب موبايل لامه ولا لأبوه.. جرى إيه؟"، معتبرًا أن القرار بواخة ويشكل استفزازًا للمشاعر، خاصة في ظل المناخ الاقتصادي الحالي الذي يعاني منه المواطنون من غلاء المعيشة في كافة القطاعات، مُضيفًا: "المذاق العام من أول ما نزل القرار الناس متضايقة، هيا الضريبة اللي هتعدل المايلة؟".

وأشار أديب، إلى مفارقة أن تُباع الهواتف المحمولة داخل مصر بأسعار أعلى منها في الخارج بعد إضافة الرسوم، مُستنكرًا: "صناعة إيه؟.. قولي انت بتحمي مين؟.. انت مابتحمنيش.. أنا المستهلك". كما لفت إلى تأثير القرار السلبي على السياح الذين يفاجأون بتعطيل هواتفهم.

وانتفد أديب، منهجية زيادة الإيرادات العامة من خلال فرض الضرائب، داعيًا إلى البحث عن مصادر جديدة للدخل بعيدًا عن فرض المزيد من الأعباء الضريبية على المواطن البسيط، ومطالبًا بضرورة مراعاة الجانب الإنساني والانطباع العام عند اتخاذ مثل هذه القرارات.