إعلان

وزارة الشؤون الإسلامية السعودية توزّع مصاحف مجانية على زوار معرض الكتاب - (صور)

كتب : محمد أبو بكر

08:18 م 23/01/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    وزارة الشؤون الإسلامية السعودية توزّع مصاحف مجانية على زوار معرض الكتاب (1)
  • عرض 11 صورة
    وزارة الشؤون الإسلامية السعودية توزّع مصاحف مجانية على زوار معرض الكتاب (4)
  • عرض 11 صورة
    وزارة الشؤون الإسلامية السعودية توزّع مصاحف مجانية على زوار معرض الكتاب (5)
  • عرض 11 صورة
    وزارة الشؤون الإسلامية السعودية توزّع مصاحف مجانية على زوار معرض الكتاب (6)
  • عرض 11 صورة
    وزارة الشؤون الإسلامية السعودية توزّع مصاحف مجانية على زوار معرض الكتاب (7)
  • عرض 11 صورة
    وزارة الشؤون الإسلامية السعودية توزّع مصاحف مجانية على زوار معرض الكتاب (2)
  • عرض 11 صورة
    وزارة الشؤون الإسلامية السعودية توزّع مصاحف مجانية على زوار معرض الكتاب (9)
  • عرض 11 صورة
    وزارة الشؤون الإسلامية السعودية توزّع مصاحف مجانية على زوار معرض الكتاب (11)
  • عرض 11 صورة
    وزارة الشؤون الإسلامية السعودية توزّع مصاحف مجانية على زوار معرض الكتاب (10)
  • عرض 11 صورة
    وزارة الشؤون الإسلامية السعودية توزّع مصاحف مجانية على زوار معرض الكتاب (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد ركن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات معرض الكتاب المقام بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة، إقبالًا واسعًا من الزوار والمواطنين للحصول على المصاحف التي تم توزيعها مجانًا.

واحتشد العشرات أمام جناح الوزارة لاستلام النسخ المجانية من المصحف الشريف، في إطار جهود الوزارة لنشر كتاب الله وتعزيز القيم الدينية ونشر الثقافة الإسلامية بين مختلف فئات المجتمع.

وافتتح معرض الكتاب أبوابه أمام الجمهور صباح اليوم الجمعة، في أجواء مليئة بالحماس والبهجة، حيث شهدت الساعات الأولى من المعرض إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق من مختلف الفئات العمرية.

وتوافدت المئات من الأسر المصرية التي قررت قضاء عطلة نهاية الأسبوع بمعرض الكتاب.

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الشؤون الإسلامية السعودية توزيع مصاحف مجانية على زوار معرض الكتاب الشؤون الإسلامية السعودية توزع مصاحف مجانية معرض القاهرة الدولي للكتاب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قفزات كبيرة متتالية.. ما المكاسب التي حققها الذهب خلال أسبوع؟
اقتصاد

قفزات كبيرة متتالية.. ما المكاسب التي حققها الذهب خلال أسبوع؟
حملات نظافة مكثفة في أرض اللواء.. والجيزة تؤكد الاستجابة الفورية للشكاوى
أخبار مصر

حملات نظافة مكثفة في أرض اللواء.. والجيزة تؤكد الاستجابة الفورية للشكاوى
اعتراض نيابي على مجلس أمناء القاهرة الجديدة بسبب تعارض المصالح.. ما القصة؟
أخبار مصر

اعتراض نيابي على مجلس أمناء القاهرة الجديدة بسبب تعارض المصالح.. ما القصة؟
إعلام عبري: نتنياهو يستقبل ويتكوف وكوشنر لبحث نزع سلاح حماس
شئون عربية و دولية

إعلام عبري: نتنياهو يستقبل ويتكوف وكوشنر لبحث نزع سلاح حماس
رئيس شعبة البناء يوضح أسباب ارتفاع أسعار الحديد
اقتصاد

رئيس شعبة البناء يوضح أسباب ارتفاع أسعار الحديد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الأزمة لم تقترب من نهايتها"..الأمم المتحدة تحمل إسرائيل مسؤولية استمرار العنف في غزة
قفزات كبيرة متتالية.. ما المكاسب التي حققها الذهب خلال أسبوع؟