شهد ركن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات معرض الكتاب المقام بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة، إقبالًا واسعًا من الزوار والمواطنين للحصول على المصاحف التي تم توزيعها مجانًا.

واحتشد العشرات أمام جناح الوزارة لاستلام النسخ المجانية من المصحف الشريف، في إطار جهود الوزارة لنشر كتاب الله وتعزيز القيم الدينية ونشر الثقافة الإسلامية بين مختلف فئات المجتمع.

وافتتح معرض الكتاب أبوابه أمام الجمهور صباح اليوم الجمعة، في أجواء مليئة بالحماس والبهجة، حيث شهدت الساعات الأولى من المعرض إقبالًا جماهيريًا غير مسبوق من مختلف الفئات العمرية.

وتوافدت المئات من الأسر المصرية التي قررت قضاء عطلة نهاية الأسبوع بمعرض الكتاب.

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.