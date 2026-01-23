"أنقذوا أبنائكم بالقرآن".. خطيب الأزهر يحذر من الألعاب الإلكترونية

حذر الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، في خطبة الجمعة اليوم، من مخاطر الألعاب الإلكترونية، مؤكدًا أن بعضها يحمل رسائل سلبية تدعو إلى ارتكاب الفواحش والرذائل، ويشجع على الكذب على أولياء الأمور، داعيًا الأسر إلى إنقاذ أبنائهم بالقرآن وتعويدهم على المساجد والقراءة والذكر.

وألقى "عودة"، خطبة الجمعة في جامع الأزهر تحت عنوان: "شعبان بين الفضائل والرسائل"، مشددًا على أن شهر شعبان يحمل فضائل عظيمة، وأن النبي صل الله عليه وسلم، كان يكثر من الصيام فيه لأنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، كما ورد في الحديث النبوي الشريف.

وقال خطيب الجامع الأزهر، إن شهر شعبان يعد مدرسة روحية استعدادًا لشهر رمضان المبارك، محذرًا من النظر إليه على أنه أقل فضلًا، ومؤكدًا أن هذا فهم قاصر، لأن النبي صل الله عليه وسلم، حرص على الإكثار من الصيام فيه لتأكيد أهميته.

وأشار إلى أن النبي صل الله عليه وسلم، وجه الأنظار إلى فضائل شعبان باعتباره حسابًا ختاميًا للأعمال طوال العام، داعيًا إلى مراجعة النفس: ماذا قدم الإنسان في عامه الماضي؟ وكيف يستعد للعام المقبل؟، مؤكدًا أن الأمة لا تستطيع تجاوز تحدياتها إلا بالتمسك بمنهج النبي صل الله عليه وسلم، في كل شؤون الحياة.

وفيما يتعلق بتربية الأبناء، وجه عودة نداءً لأولياء الأمور بضرورة مرافقة أبنائهم في بناء سلوك ديني سليم، وتعويدهم على قراءة القرآن وحفظه ودراسته، بدلًا من إضاعة الوقت في ما لا ينفع، مشددًا على أن القرآن هو مصدر السلامة والشفاء، مستشهدًا بقوله تعالى:﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ…﴾.

وأكد أن القرآن الكريم يقدم بيانًا شاملاً لمختلف شؤون الحياة، مستشهدًا بآيات المواريث في سورة النساء، التي تهدف إلى تحقيق العدل والإنصاف، ومشددا على أن الإسلام دين العدل، مخالفًا الادعاءات التي تروج لها بعض التيارات الملحدة بشأن حقوق المرأة.

وشدد على أهمية مائدة الحوار داخل الأسرة لتعزيز قيم المحبة والألفة، محذرًا من محاولات جر الأمة إلى المنكرات والفواحش وإبعادها عن ركب الحضارة الحقيقية، وأن بعض الظواهر السلبية مثل تمزيق الملابس في مواضع العورات أو ظهور بعض الفتيات بملابس تكشف العورات تحت شعارات الموضة ليست إلا نتيجة تسلل أفكار خبيثة إلى المجتمع الإسلامي.

ودعا الدكتور هاني عودة، في ختام الخطبة، الشباب إلى الالتزام بتعاليم الدين والابتعاد عن مغريات الدنيا ومساوئ الشيطان، والتمسك بسنة النبي صل الله عليه وسلم، مؤكدا أن وحدة المسلمين لا تتحقق إلا بتطهير القلوب من الشحناء والبغضاء والحسد والكراهية، حتى لا تتاح الفرصة لمن يتجرأ على الأمة للنيل من وحدتها.

