وزير الري يتفقد حالة المنظومة المائية بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد

قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري صباح اليوم الجمعة الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٦ بزيارة لمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، وذلك لتفقد حالة المنظومة المائية بالمحافظتين، فى إطار جولات سيادته الميدانية بالمحافظات لمتابعة موقف مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظات المختلفة.

وبحسب بيان، تفقد الدكتور سويلم يرافقه السيد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، موقع عملية تكريك وحماية جوانب ترعة الإسماعيلية بالكيلو ٩٥.٥٠ ، وأعمال إحلال وتجديد بربخ على ترعة الفردان، وأعمال إحلال وتجديد فم ترعة الشجرة .

كما تفقد "سويلم" ويرافقه الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، مأخذ محطة مياه الشرب الواقعة على كيلو ٣١.٠٠ على ترعة بورسعيد وتفقد أعمال التأهيل الجارية بالمحطة، كما تفقد سيادته محطة الرسوة الواقعة على نهاية ترعة بورسعيد والتى تغذى مدينة بورسعيد بمياه الشرب.

وصرح الدكتور سويلم أنه حريص على متابعة كافة مشروعات الوزارة بالمحافظات للاطمئنان على أعمال تطهيرات الترع وصيانة وتشغيل محطات الرفع وتوفير المناسيب الآمنة أمام مآخذ محطات مياه الشرب، وذلك فى إطار الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي المقبل.

وفيما يخص عملية تكريك وحماية جوانب ترعة الإسماعيلية فقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المقرر، مع مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات أثناء التنفيذ ومراعاة إجراءات الصحة والسلامة المهنية.

وفيما يخص محطة رافع مياه الشرب على ترعة بورسعيد، فقد وجه وزير الري بمواصلة أعمال تطهيرات ترعة بورسعيد لضمان إيصال مياه الشرب لمدينة بورسعيد، بالتنسيق مع وزارة الإسكان لضمان نهو إحلال الخط الثاني بمحطة رفع المياه قبل بداية شهر مايو المقبل، ومراجعة معايير سحب مياه الشرب بترعة بورسعيد من حيث قدرة الترعة علي توصيل المياه وكميات المياه المطلوب امرارها بالترعة لتحقيق المناسيب المطلوبة أمام مأخذ المحطة، مع الإعتماد على التحلية مستقبلا بمحافظات القناة لتوفير احتياجات مياه الشرب لمدن القناة .

وفيما يخص محطة الرسوة التى تغذى مدينة بورسعيد، أشاد "سويلم" بمنظومة المحطة وأكد على متابعة التنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظة لضمان توصيل المياه بكفاءة عن طريق محطة رافع مياه الشرب وترعة بورسعيد.

كما وجه "سويلم" بالتنسيق مع وزارة الإسكان لاستكمال وتسهيل عمليات قياس المياه المسحوبة لمحطات الشرب على مستوي الجمهورية، وتركيب عدادات على مآخذ السحب، و ربطها بمنظومة التليميتري التابعة للوزارة.

كما شدد الدكتور سويلم على متابعة الحفاظ على الأشجار على جانبي الترع وحظر قطعها تطبيقا لنص المادة ٨ من قانون الموارد المائية والرى، والخاصة بحظر قطع الأشجار بمنافع الرى، والقرارات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن.

