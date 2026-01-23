شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في لقاء قسوس مجمع القاهرة الإنجيلي وزوجاتهم، صباح اليوم الجمعة، والذي عُقد بمدرسة نيو رمسيس، التابعة للأمانة العامة للمؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، وذلك بحضور عدد كبير من قسوس مجمع القاهرة الإنجيلي وزوجاتهم.

وبحسب بيان، تضمّن اللقاء وقتًا للصلاة إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الكنسية والخدمية، في إطار تعزيز روح الشركة والتواصل بين قسوس المجمع، ودعم العمل الكنسي والتعليمي المشترك.

وجاء اللقاء بحضور الدكتور القس اسطفانوس زكي، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام لمجلس المؤسسات التعليمية، والدكتور القس نادي لبيب، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والأستاذة هالة توما، مدير مدرسة نيو رمسيس.

ومن جانبه، رحّب الدكتور القس أندريه زكي بجميع القسوس وزوجاتهم، معربًا عن تقديره الكبير لمجمع القاهرة، ومؤكدًا دور المؤسسات التعليمية التابعة لسنودس النيل الإنجيلي في بناء الإنسان، وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة، بما يخدم الكنيسة والمجتمع المصري.

وخلال اللقاء، رحّب كلٌّ من الدكتور القس اسطفانوس زكي والدكتور القس ماجد كرم بالقسوس وزوجاتهم، حيث قدّما عرضًا شاملًا حول أنشطة المدارس التابعة لمجلس المؤسسات التعليمية، مستعرضين جهود التطوير المستمر، ودور المؤسسات التعليمية في خدمة المجتمع، وتعزيز القيم التربوية والإنسانية، في إطار رسالة الكنيسة الإنجيلية التعليمية.

