وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس الوزراء ووزير الداخلية بعيد الشرطة

بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة .

وقالت وزيرة التنمية المحلية فى نص البرقية: يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة إحتفال مصرنا الغالية بعيد الشرطة، مضيفة : داعين الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على سيادتكم وأبناء الشرطة البواسل بمزيد من التقديم والنجاح مقدرين ما قدموه من عطاء وتضحيات بالأرواح فى سبيل الحفاظ على هيبة وكرامة الوطن وتحقيق الأمن والأمان لمصرنا الغالية وشعبها العظيم، وأن يديم على سيادتكم التوفيق والسداد تحت القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام".

وبعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة".

وقالت وزيرة التنمية المحلية فى نص البرقية: يسعدني أن أتقدم لسيادتكم وأبناء الشرطة البواسل بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الشرطة، والذى جاء تعبيراً عن بسالة أبناء الشرطة لما بذلوه من تضحيات وبطولات وطنية صادقة لإعلاء قامة الوطن فحققوا نصراً تاريخياً لمصر وشعبها العظيم، داعين المولى عزل وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم وأبناء الشرطة البواسل بمزيد من التقدم والنجاح تحت القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام".