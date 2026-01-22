وزير الإسكان :هناك تعاون كامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

بهجة وفرح في اليوم الأول.. معرض القاهرة الدولي للكتاب يتألق في دورته الـ57

كتب- نشأت علي:

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك تكاملًا واضحًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، مؤكدًا أن وزارة الإسكان تعمل كفريق واحد حريص على استكمال جميع صور هذا التكامل، بما ينعكس في نتائج ملموسة على أرض الواقع يستطيع المواطن أن يلمسها ويشعر بها في مختلف ملفات عمل الوزارة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة تسير بخطى ثابتة وفقًا للرؤية الموضوعة وخطة العمل المعتمدة، موضحًا أن الحق في السكن اللائق كما نصّت عليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يعكس وعيًا أساسيًا باعتباره ركيزة محورية للتنمية المستدامة.

وأكد الشربيني أن السكن اللائق لا يقتصر على كونه مجرد مأوى، بل يمثل بيئة متكاملة تكفل العدالة الاجتماعية، مشددًا على أن الحق في السكن هو حق أصيل يضمن المساواة بين المواطنين.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة توسعت في تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة، وعلى رأسها مشروع “سكن لكل المصريين”، إلى جانب القضاء على المناطق غير الآمنة، وتطوير البنية التحتية، مع مراعاة احتياجات الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح، أن الوزارة تحرص على إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة بما يعزز مفهوم جودة الحياة، مؤكدًا الالتزام الكامل بتنفيذ كافة التوصيات التي ستسفر عنها مناقشات اجتماع اللجنة.