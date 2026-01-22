القصبي يواجه وزير الإسكان بعدد من التساؤلات حول معدل الاشغال في المدن الجديدة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الخميس، إن طقس الساعات المقبلة يشهد استمرار تكون الأتربة العالقة والرمال المثارة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر وسيناء، قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض الطرق.

وأوضحت "الهيئة"، أن طقس الساعات المقبلة يشهد استمرار تكون الغطاء السحابي على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى يصاحبه فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من شمال البلاد قد تمتد خفيفة مساء بنسبة حدوث 20 % تقريبًا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

اقرأ أيضًا:

رياح وشبورة.. توقعات طقس الأيام المقبلة

أول رد من اتحاد الملاك على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم

بدءًا من اليوم.. السكة الحديد تشغل 4 قطارات إضافية على خط القاهرة أسوان