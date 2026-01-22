إعلان

وزير الصحة يُهنئ رئيسي "الشراء الموحد" و"الدواء المصرية" على تحديد الثقة لهما

كتب : أحمد جمعة

10:44 ص 22/01/2026

الدكتور خالد عبدالغفار

قدم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بخالص التهنئة للدكتور هشام ستيت، والدكتور علي الغمراوي؛ بمناسبة صدور قرارات رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل مجلسي إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وهيئة الدواء المصرية.

ووجّه وزير الصحة التهنئة للدكتور هشام ستيت، عقب صدور قرار تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية بدرجة وزير، وتعيين هشام محيي حسن بدر، و محمود عمرو عبدالحميد، نائبين لرئيس الهيئة بدرجة نائب وزير.

كما هنأ الدكتور خالد عبدالغفار، الدكتور علي الغمراوي، لصدور القرار الجمهوري رقم (28) لسنة 2026، بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة هيئة الدواء المصرية بدرجة وزير، وتعيين السيد تامر محمد أحمد الحسيني نائبًا لرئيس الهيئة بدرجة نائب وزير.

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، عن تمنياته القلبية للقياديين بمزيد من النجاح والتوفيق في مهامهم الجسيمة، مؤكدًا أن هذه القرارات تمثل إضافة مهمة ودعمًا لمسيرة التطوير المستمر وتعزيزًا لكفاءة منظومة العمل الصحي.

وشدد وزير الصحة على أهمية تعزيز آليات التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة المعنية بالقطاع الصحي، بما يضمن استمرار الرُّقِيِّ بالخدمات المقدمة للمواطنين ويدفع بعجلة التنمية قدماً لتحقيق الصالح العام.

