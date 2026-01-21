أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تكون غطاء سحابي من السحب العالية والمتوسطة على غرب وشمال البلاد، مما يعمل على حجب أشعة الشمس جزئيًا خلال ساعات النهار.

وأوضحت الهيئة إلى أن هذه السحب قد يصاحبها فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من البلاد.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على أن الرياح ستنشط على أغلب أنحاء الجمهورية، لتصبح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح، وكذلك على المناطق المكشوفة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وأضافت الهيئة أن نشاط الرياح سيؤدي إلى ارتفاع الأمواج على مسطح البحر المتوسط لتصل إلى نحو 3 أمتار.

