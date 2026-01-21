إعلان

حالة الطقس.. الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للأتربة وأمطار خفيفة على بعض المناطق

كتب : أحمد الجندي

01:47 م 21/01/2026

أمطار ورياح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تكون غطاء سحابي من السحب العالية والمتوسطة على غرب وشمال البلاد، مما يعمل على حجب أشعة الشمس جزئيًا خلال ساعات النهار.

وأوضحت الهيئة إلى أن هذه السحب قد يصاحبها فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من البلاد.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على أن الرياح ستنشط على أغلب أنحاء الجمهورية، لتصبح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح، وكذلك على المناطق المكشوفة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وأضافت الهيئة أن نشاط الرياح سيؤدي إلى ارتفاع الأمواج على مسطح البحر المتوسط لتصل إلى نحو 3 أمتار.

طقس 3طقس 4

اقرأ أيضًا:

السيسي: نرحب بإعلان أمريكا بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة

تأكيدًا لمصراوي.. تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة وتخفيضات في الرسوم

زيادات غير مسبوقة.. الصادرات الزراعية المصرية تقفز إلى 9.5 مليون طن في 2025

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رياح مثيرة للأتربة حالة الطقس أمطار رياح شبورة برودة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار جمهوري بتجديد الثقة في هشام بدر نائبًا لرئيس هيئة الشراء الموحد
أخبار مصر

قرار جمهوري بتجديد الثقة في هشام بدر نائبًا لرئيس هيئة الشراء الموحد
النواب يقر تقسيط الضريبة العقارية وإسقاطها في حالات محددة
أخبار مصر

النواب يقر تقسيط الضريبة العقارية وإسقاطها في حالات محددة
بعد الحجز على معاشه.. نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة يخرج عن صمته
زووم

بعد الحجز على معاشه.. نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة يخرج عن صمته
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
شئون عربية و دولية

مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
أخبار مصر

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2026.. استعلم الآن
رسميًا.. إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
قفز 140 جنيهًا.. الذهب يحلق لأعلى مستوى تاريخي بمنتصف تعاملات اليوم
السيسي: مصر كانت وستظل عنصر استقرار في المنطقة
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
السيسي: نعد أجيالًا قادرة على استيعاب التكنولوجيا والمشاركة في صناعتها
إشادة بدور مصر الإقليمي.. السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي