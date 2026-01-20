زار الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قبل قليل، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بمقر المشيخة، بصحبة وفود المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمؤتمر السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

واصطحب الدكتور أسامة الأزهري، الوفود في جولة بمسجد مصر بالعاصمة الجديدة ومسجد العلي العظيم بمنطقة ألماظة.

وانطلقت ظهر الثلاثاء، فاعليات اليوم الختامي للمؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "المهن في الإسلام وأثرها في عصر الذكاء الاصطناعي"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يطلق الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، مساء اليوم في ختام المؤتمر "وثيقة القاهرة للمهن"، بهدف تقديم خطاب فكري وحضاري مُلهِم، يسهم في دفع مسيرة العمران، وتعزيز ثقافة العمل، والقضاء على الفقر.

