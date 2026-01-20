إعلان

اقتصادية النواب تناقش اتفاقيات تمويل ومنح دولية لدعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية

كتب : نشأت علي

12:08 م 20/01/2026

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (730) لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

ويُعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الصحية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والتضامن الاجتماعي والأسرة، والأشخاص ذوي الإعاقة، والعلاقات الخارجية.

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (735) لسنة 2025، بشأن الموافقة على المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان متوسطة الدخل (MIC TAF)، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، وذلك في اجتماع مشترك مع مكتب لجنة الشئون الإفريقية.

مجلس النواب طارق شكري جمهورية مصر العربية وزارة التضامن الاجتماعي

