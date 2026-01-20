قال الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن المشهد الإعلامي العربي السائد اليوم حوّل الإعلام إلى ما يشبه "جحيم كراهية"، على حد تعبيره، مؤكدًا أن الخطاب العدائي أصبح هو القاعدة لا الاستثناء، وأن الجميع بات يكرر النموذج نفسه القائم على التحريض والخصومة المفتوحة، دون عقل أو ضوابط.

وأوضح الكاتب الصحفي، خلال فيديو عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، أن الإعلام العربي كله صار نسخة واحدة مكررة من "صوت العرب"، معتبرًا أن قناة الجزيرة كانت الوريث الأبرز لهذا النموذج، قبل أن يتسع ليشمل معظم المنصات الإعلامية العربية، التي باتت تدار بالعقلية نفسها، وبالخطاب ذاته القائم على التعبئة والكراهية.

وأشار "عيسى"، إلى أن هذه الموجات من التصعيد الإعلامي لا تلبث أن تهدأ، ليعود الجميع بعدها إلى مشاهد المصالحات الشكلية، من الأحضان والقبلات والتقاط الصور وشرب القهوة العربية، في تأكيد لما وصفه المفكر السعودي الراحل عبد الله القصيمي بـ"الظاهرة الصوتية" عند العرب، إذ يعلو الصراخ ثم يختفي دون أثر حقيقي أو مراجعة جادة.

وشدد الكاتب الصحفي، على أن المجتمعات العربية، بحكم غياب الديمقراطية، لا تحترم الاختلاف داخليًا، فتفشل في إدارة خلافاتها مع نفسها، ثم تنفجر في صراعات مع مجتمعات ودول أخرى، لتتحول المنطقة بأكملها إلى حالة من الفوضى السياسية والإعلامية.

وأشاد إبراهيم عيسى، في هذا السياق، بأداء الدولة المصرية الرسمي بعد عام 2013، مؤكدًا أن مصر، على مستوى مؤسساتها الرسمية، لم تنجر إلى خطاب السباب والخصومة، رغم ما تعرضت له من هجمات سياسية وإعلامية من دول مثل تركيا وقطر، مشددًا على أن الخطاب الرسمي المصري اتسم بالانضباط والاتزان والثبات الانفعالي.

وأكد أنه لم يرصد طوال 11 عامًا أي تجاوز لفظي أو إساءة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه أي دولة أو زعيم، رغم ما وُجه إلى مصر من حملات عدائية، معتبرًا أن هذا السلوك يعكس احترام المقام الرئاسي ومكانة الدولة المصرية.

واختتم الإعلامي إبراهيم عيسى، بالتأكيد على أن العرب لا يجيدون الاختلاف ولا إدارة الخلاف، وأنهم كلما تصاعدت الأزمات عادوا إما إلى منطق القبيلة أو إلى منهج جمال عبد الناصر في الخصومة، متوقعًا أن تعود في النهاية مشاهد المصالحات الشكلية، من العناق والابتسامات، دون أن تتغير الأسباب العميقة للأزمة، واصفًا ذلك بأنه "حالة عربية خالصة"، شديدة التطرف في عربيتها، بين العروبة والاستعراب والغرابة.

