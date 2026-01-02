ارتفعت معدلات البحث والتساؤل من قبل الملايين من عشاق تلاوة القرآن الكريم اليوم الجمعة، عن بث مباشر للحلقة الـ15 من برنامج دولة التلاوة، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات البحث عن القارئ الأمهر، إذ يشهد البرنامج تنافس 4 متسابقين، على أن يودع أحدهم البرنامج بنهاية الحلقة.

ويقدم مصراوي في هذا التقرير طريقة متابعة البث الحي للحلقة الـ15 من برنامج دولة التلاوة، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة.

بث مباشر الحلقة الـ15 من برنامج دولة التلاوة

أعلنت عدة قنوات فضائية عن قيامها بعرض الحلقة في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتتلخص تلك القنوات في الآتي: الناس، الحياة، CBC، ومصر للقرآن الكريم، إلى جانب منصات وزارة الأوقاف المصرية ومنصة Watch It.

وأفادت وزارة الأوقاف، في بيان سابق لها، أنه من المقرر أن يشارك في حلقة اليوم الجمعة، كل من: محمد القلاجي، أشرف سيف صالح، مهنا ربيع عبد المنعم، وأحمد محمد علي، في منافسات ثنائية ضمن الجولة الرابعة، التي تعتمد نظام تصفيات جديد يمنح كل قارئ مساحة أكبر لإبراز موهبته، إذ يتنافس كل مشارك مع الآخرين، ويتم تقييم تلاوتهم من قبل لجنة التحكيم، ليغادر صاحب أقل الدرجات.

وضمت الجولة الرابعة حتى الآن 6 متأهلين إلى الجولة الخامسة، وهم: محمد أحمد حسن، عمر علي عوض، محمد ماهر شفيق، محمد محمد كامل، خالد عطية عبد الخالق، وعطية الله رمضان، فيما يتحدد باقي المتأهلين وعددهم ستة وفق نتائج حلقتي اليوم وغدًا.

وأضاف بيان الأوقاف، أن لجنة تحكيم البرنامج تتكون من: الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، والدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، والداعية الإسلامي مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.

واستضاف البرنامج مجموعة من ضيوف الشرف البارزين، من بينهم: الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، والدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى جانب عدد من القراء المميزين محليًا ودوليًا، مثل الشيخ أحمد نعينع، الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، الشيخ جابر البغدادي، القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، والقارئ المغربي عمر القزابري.

وتابع البيان: أن برنامج دولة التلاوة يعرض يومي الجمعة والسبت في الساعة 9 مساءً، مع إعادة كل حلقة يومي السبت والأحد في الخامسة صباحًا والواحدة ظهرًا. وتستمر منافسات البرنامج حتى بداية شهر رمضان، إذ ستُقام الحلقة النهائية لتحديد الفائزين في فرعي الترتيل والتجويد.

واستكمل بيان وزارة الأوقاف: يحصل الفائزون في كل فرع على جائزة مالية قدرها مليون جنيه، إضافة إلى تسجيل المصحف الشريف كاملًا وبثه عبر قناة مصر للقرآن الكريم، وإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل، كما تمنح جوائز مالية للمركزين الثاني والثالث، بقيمة 500 ألف جنيه و250 ألف جنيه على التوالي.

اقرأ أيضًا:

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر

بعد إزالة 110 أكشاك.. محافظ القاهرة: استمرار الحملة على الأكشاك غير المرخصة

مصدر يكشف موعد تشغيل المرحلة الثانية من الربط الكهربائي المصري السعودي