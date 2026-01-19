أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن البرلمان أدى دوره التشريعي بشكل كامل في إصدار القوانين التي تمس حياة المواطن اليومية، مشيرًا إلى أن الكرة الآن في ملعب الحكومة لتسريع التنفيذ وإصدار اللائحة التنفيذية.

وقال "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة "أون"، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يحتاج إلى بطء ملحوظ في التنفيذ.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن آلاف الطلبات ما زالت معلقة وتنتظر حسمًا سريعًا لإنهاء حالة الترقب والقلق لدى الشارع المصري.

تابع أن اللجنة تتابع عن كثب ملفات القوى العاملة، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا خاصًا بملف التعيينات والحد الأدنى للأجور، لضمان وصول الحقوق لأصحابها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشددًا على أن التنفيذ الفعال هو الذي يُترجم التشريعات إلى واقع ملموس.

وأشار إلى أن القانون يسمح للجهات الإدارية المختصة بالتصالح في المخالفات التي يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها، لافتًا إلى أن المادة الرابعة تتيح لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالإسكان أو التنمية المحلية؛ قبول التصالح وتقنين الأوضاع، مع استثناء الحالات التي لا تتوافر فيها الشروط أو يصعب تنفيذها، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التوازن بين السلامة الإنشائية والمصلحة العامة.