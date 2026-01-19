كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت ليلة الأحد العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

منصة مصر العقارية: تخصيص 95% من شقق ديارنا في أول ساعات الحجز

أعلنت منصة مصر العقارية عن تخصيص 95% من الشقق التي كانت مطروحة اليوم للحجز الإلكتروني في مشروع ديارنا عبر المنصة.

وأكدت المنصة، أن عملية التخصيص تسير بدقة ووفقاً للجدول الزمني المُعلن مسبقاً، مشددة على التزامها الكامل بمبدأ أسبقية الحجز لضمان أعلى معايير الشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا:

بعد القرار الجمهوري بإنشائها.. رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب؛ حيث تمت مناقشة خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، بعد قرار إنشائها الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الشهر الجاري.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا:

طقس الاثنين.. الأرصاد تُحذر من شبورة كثيفة وصقيع وتكشف خريطة سقوط الأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة ليوم غد الإثنين الموافق 19 يناير 2026، محذرة من ظواهر جوية تستوجب الحيطة والحذر، خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

وأكدت الهيئة، أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للدفء نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليلاً ليكون الطقس شديد البرودة ليلًا.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا:

بسبب مخالفات "إعادة الطباعة".. السكة الحديد تُنهي تعاقدها مع "فوري" وتُحيل وكلاء للتحقيق

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان رسمي اليوم، عن إيقاف وإلغاء خدمة بيع تذاكر القطارات عبر شركة "فوري" وجميع وكلائها، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 18 يناير 2026، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق الركاب وضمان حوكمة منظومة البيع الإلكتروني.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا:

أحمد موسى: قمة مصرية أمريكية مرتقبة في دافوس.. وملف غزة على رأس الأجندة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيجتمع مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن هذه القمة

الثنائية ستتناول على رأس أولوياتها بحث مستجدات ملف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب مناقشة مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والدولية الملحة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا:



