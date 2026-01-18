إعلان

"شباب الشيوخ" توصي بدراسة مقترح إدراج تحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لمجالس إدارات الأندية

نشأت علي

11:40 م 18/01/2026
    لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ
كتب- نشأت علي:
ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هاني العتال، وكيل اللجنة، مقترح بشأن إدراج الكشف الطبي وتحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية.

جاء ذلك بحضور المستشار محمد دياب، المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، وممثل عن وزارة الصحة والسكان.

وشهد الاجتماع مناقشة المقترح بين أعضاء اللجنة، وكذلك ممثلي الحكومة، حيث تم التوافق بشأنه.

وفي هذا الصدد أكد هاني العتال، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة خلال اجتماعها اليوم، انتهت إلى توصية وزارة الشباب والرياضة بدراسة إمكانية إدراج الكشف الطبي وتحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية.

وأكد هاني العتال، أن اللجنة طالبت برد كتابي مفصل من وزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن.

من جانبه أكد النائب سيف زاهر، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، توافقه مع المقترح الذي يمثل أهمية كبيرة في اختيار أفضل العناصر لمجالس إدارات الأندية الرياضية.

لجنة الشباب والرياضة هاني العتال مجلس الشيوخ

