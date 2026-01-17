كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويهًا هامًا مساء اليوم الجمعة، بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت، إذ أشارت إلى تكون شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة، وكذلك الطرق القريبة من المسطحات المائية

نشرت الصفحة الرسمية للملك فاروق الأول ملك مصر الراحل فيديو لاحتفال نجله جلالة الملك أحمد فؤاد الثاني آخر ملوك الأسرة الملكية بعيد ميلاده الـ 74 مع أفراد أسرته أمراء مصر.

كشفت نورا أحمد زوجة حفيد الشيخ محمد متولي الشعراوي، حقيقة عرض السيارة التي كان يستقلها إمام الدعاة للبيع بمحافظة المنوفية.



قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن جوهر الأزمة الحالية مع إيران لا يكمن في الدولة أو الشعب، بل في "نظام الحكم" القائم فيها، مؤكدًا أن ما يحدث من عمليات عسكرية ضدها يستهدف في النهاية الإطاحة بهذا النظام وتغيير فلسفته السياسية من "فاشية دينية كتاتورية" إلى نظام ليبرالي.

علق علاء الظواهري عضو لجنة المفاوضات بسد النهضة، على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس عبدالفتاح السيسي التي عبر خلالها عن استعداده لعودة وساطة الدبلوماسية الأمريكية بشأ أزمة سد النهضة.

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة، أشاد فيها بدور القاهرة في التوسط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.



