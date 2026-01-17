إعلان

أديب منتقدًا ترند "الشاي المغلي": السوشيال تحولت إلى "مصنع تفاهات" لجني الأرباح

كتب- حسن مرسي:

12:09 ص 17/01/2026

عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب على طبيعة المحتوى السائد على مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدًا بشدة تحولها إلى ساحة لـ "التفاهات" التي تحقق انتشارًا وأرباحًا كبيرة، من دون أي تركيز على القيمة الحقيقية أو المعرفة المفيدة للمجتمع.

وانتقد أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، "تريند الشاي المغلي" المنتشر حاليًا باعتباره أحد الأمثلة الصارخة على نوعية المحتوى الذي يسيطر على اهتمامات المستخدمين.

وأضاف أن التركيز انصب كليًا على تتبع أحدث التريندات والمواضيع العابرة، دون أدنى اهتمام بالقراءة أو المتابعة لما له قيمة علمية أو معرفية، مؤكدًا أن هذا يكشف "فرقًا كبيرًا" بين واقع المحتوى العربي والمستوى العالمي، حيث يتجه الآخرون نحو الابتكار والتكنولوجيا.

وتابع مقدم "الحكاية": "كل العالم بيتكلم عن الجيل الجديد إزاي يصنع كمبيوتر أو يطور تكنولوجيا، إنما عندنا بيتكلموا عن تريند الشاي المغلي"، مما يعكس توجه السوشيال ميديا محليًا نحو الشهرة والأرقام على حساب المعرفة والإبداع الحقيقي.

وأكد أن هذا التركيز على "المحتوى التافه" ليس مجرد إضاعة للوقت، بل أصبح "مصدر ربح كبير" للكثيرين، مما يغذي دورة إنتاج المزيد من المحتوى السخيف ويشجع على الانجرار وراء الشهرة العابرة، ويصرف الانتباه عن القيم والمحتوى المفيد.

عمرو أديب تريند الشاي سوشيال ميديا

