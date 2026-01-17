كتب– أحمد العش:



كشف أيمن غازي، نائب رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، عن تفاصيل أسعار برامج عمرة شعبان ورمضان الاقتصادية لعام 2026، موضحًا أن أسعار هذه البرامج تبدأ من 47.5 ألف جنيه.



وأوضح "غازي"، لمصراوي، أن السعر يشمل جميع الخدمات الأساسية التي يحتاجها المعتمر، وعلى رأسها تأشيرة السفر، وتذاكر الطيران، والإقامة الفندقية، مشيرًا إلى أن البرنامج لا يتضمن وجبات الطعام.



وأضاف نائب رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن رحلة العمرة تبدأ بالسفر من مصر يوم 22 شعبان، على أن تكون العودة يوم 7 رمضان.



وأشار أيمن غازي، إلى أن البرنامج يتضمن الإقامة لمدة 3 ليالٍ في المدينة المنورة، و11 ليلة في مكة المكرمة، وفقًا للبرنامج المعتمد من شركات السياحة.



أسعار برامج العمرة في شعبان 2026

وكشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، في السياق ذاته، عن تفاصيل أسعار برامج العمرة الاقتصادية خلال شهر شعبان 2026، موضحًا أن أسعار البرامج التي تمتد لمدة أسبوع تتراوح بين 30 و36 ألف جنيه، وتختلف بحسب مستوى الخدمات ونوعية الفندق.



وأضاف "عابد"، لمصراوي، أن أسعار برامج العمرة الاقتصادية التي تصل مدتها إلى نحو أسبوعين تبدأ من 37 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن اختلاف الأسعار يرجع إلى مستوى الإقامة ونوع الطيران المستخدم في الرحلات.



المستندات المطلوبة لحجز العمرة 2026

وشدد أيمن غازي، من جانبه على أنه يجب استيفاء مجموعة من المستندات لحجز العمرة، وتتلخص في الآتي:

- جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر.



- عدد صورتين شخصيتين حديثتين بخلفية بيضاء، مع الالتزام بارتداء الحجاب للسيدات.



- شهادة صحية معتمدة من أحد مكاتب الصحة الحكومية، مرفق بها أصل إيصال سداد فحص الكبار.



المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر 2026

ولفت "غازي" إلى المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر، وهي كالتالي:



- شهادة التجنيد أو مستند الإعفاء من الخدمة العسكرية للذكور.



- بطاقة رقم قومي سارية، وعدد صورتين شخصيتين حديثتين بخلفية بيضاء مقاس 4×6.



- مستند يوضح الحالة الاجتماعية للإناث، مثل قسيمة الزواج أو الطلاق.



- إيصال سداد رسوم استخراج جواز السفر وفقًا للتعريفة المقررة.



- المؤهل الدراسي في حال عدم تدوينه ببطاقة الرقم القومي.



وأكد نائب رئيس لجنة السياحة الدينية، على أهمية استيفاء جميع المستندات المطلوبة وتقديمها إلى مصلحة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية، لضمان سرعة إنهاء إجراءات استخراج جواز السفر في المواعيد المحددة.



