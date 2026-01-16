إعلان

توفيق عكاشة: ظواهر الفوضى والجهل نتاج حروب الجيل الخامس التي نعيشها منذ عقود

كتب : حسن مرسي

11:11 م 16/01/2026

توفيق عكاشة

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه يثق تمامًا بأن نظام الخميني في إيران "سيسقط بلا أدنى جدال"، مؤكدًا أن بينه وبين من ينكرون هذه الحقيقة أو يهاجمونه شخصيًا قرون ضوئية من الفارق الفكري والإدراكي، حيث لا يزالون يتجادلون في أمور بدائية بينما العالم يتقدم نحو الذكاء الاصطناعي.

وأضاف "عكاشة"، خلال حواره مع الكاتب الصحفي مجدي الجلاد في برنامج "أسئلة حرجة" عبر منصات مصراوي، أنه يشعر بحزن وألم عندما يتهمه البعض بأنه "صهيوني" أو "ماسوني" أو أنه يقول هراءً.

وشدد الإعلامي توفيق عكاشة، على أن دوره يقتصر على توضيح المخططات "المدبرة" التي لا يعلمها عامة الناس، لكي يتمكن أولو الأمر الذين لديهم رؤية من التعامل معها، مؤكدًا أنه أدى ما عليه ووكل أمره لله.

وأوضح أن السبب الرئيسي لهذه الهوة المعرفية هو أن دول العالم الثالث، بما فيها مصر، لا يطبق عليها حروب الجيل السادس، لأن هذه الحروب المتطورة التي تشمل الذكاء الاصطناعي مخصصة للدول الصناعية السبع الكبرى فقط، بينما نعيش نحن في واقع حروب الجيل الخامس.

وتابع أن حروب الجيل الخامس هي نتاج الحروب الاجتماعية التي أُطلقت على مجتمعاتنا بالتزامن مع قيام نظام الخميني في إيران عام 1979، موضحًا أن هذه الحروب استهدفت 6 أركان أساسية للمجتمع بشكل منهجي ومتوازٍ.

وأكد أن هذه الأركان المستهدفة هي: الأسرة، التعليم، الإعلام، الأمن، والدين، وأن نجاح هذه الهجمات الاجتماعية المتوازية على كل هذه الجبهات في تشويه وتمييع هذه المؤسسات هو ما أوصلنا إلى واقع الفوضى والجهل الذي نعيشه اليوم، والذي يُعد ساحة معركة الجيل الخامس.

وأشار عكاشة إلى أن النتيجة الملموسة لهذه الحروب تظهر في تخريج أجيال "لا تعرف تكتب اسمها" وسط مناخ من الفوضى الفكرية والاجتماعية، معتبراً أن إدراك هذه الحقيقة هو الخطوة الأولى لفهم الصراعات الدائرة وتحديد موقعنا الحقيقي فيها بعيداً عن الوهم أو الاتهامات الباطلة.

