قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن التطورات في قطاع غزة تُحدث تأثيرًا متزايدًا داخل المجتمع الأمريكي، مشيرًا إلى أن الأرقام المخيفة للضحايا لم تعد مجرد صور عابرة على الشاشات، بل تحولت إلى مؤشر قوي يدفع نحو مراجعة السياسات.

وأضاف "سنجر"، خلال مداخلة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وقف إطلاق النار بعد قمة شرم الشيخ شكل محاولة جادة للسيطرة على العنف، موضحًا أن إسرائيل ما تزال تقوم بخروقات مستمرة وتحاول زيادة الخسائر الفلسطينية قدر الإمكان.

وتابع خبير السياسات الدولية، أن العالم الآن يراهن على المسار الذي أعلنته إدارة ترامب بالتعاون مع مصر وقطر وتركيا لبدء مرحلة سياسية جديدة.

وأكد "سنجر"، أن عقد اجتماعات الفصائل الفلسطينية في مصر يُعد نواة حقيقية للخروج من دائرة الجمود، لافتًا إلى أن إسرائيل طالما استغلت الانقسام الفلسطيني لتبرير سياساتها.

وشدد على أن الوحدة الفلسطينية أصبحت حتمية لمواجهة مشروع التهجير الذي ما يزال مطروحًا بقوة، كما تبدو من التحركات الإسرائيلية في الصومال.

وأشار إلى أن مصر تسير في خطوط متوازية تجمع بين الدبلوماسية النشطة والدعم الاقتصادي والضغط السياسي، مشيرًا إلى التحول الكبير في الرأي العام الأمريكي، حيث أصبح رفض السياسات الإسرائيلية واضحًا حتى في الإعلام الرسمي، مما دفع 27 عضوًا في مجلس الشيوخ للتوقيع على عريضة تمنع استخدام الأسلحة الأمريكية ضد المدنيين.

وأكد خبير السياسات الدولية، أن القيادات الأمريكية باتت تدرك أن السردية الإسرائيلية التقليدية حول الأمن الإقليمي لم تعد مقنعة، وأن مصر أصبحت المحطة الأساسية لفهم القضايا الإسلامية والعربية لدى صانعي القرار في واشنطن.

