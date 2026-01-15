وثائق لم تُنشر من قبل.. أحمد موسى يطلق كتاب "أسرار" بحضور عدد من الوزراء

رئيس محكمة النقض يستقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء عبر صفحته الشخصية "فيسبوك "، صورًا لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1 (RSCT) بميناء السخنة، معلقًا : "عظيمة يامصر".

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم انطلاق التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات بحضور رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.

