إعلان

"عظيمة يا مصر".. هاني يونس ينشر صورًا لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات

كتب : عمرو صالح

04:15 م 15/01/2026
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات (4)
  • عرض 23 صورة
    محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات (5)
  • عرض 23 صورة
    محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات (6)
  • عرض 23 صورة
    محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات (2)
  • عرض 23 صورة
    محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات (8)
  • عرض 23 صورة
    محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات (9)
  • عرض 23 صورة
    محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات (3)
  • عرض 23 صورة
    محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات (7)
  • عرض 23 صورة
    محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات (11)
  • عرض 23 صورة
    محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات (12)
  • عرض 23 صورة
    محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات (10)
  • عرض 23 صورة
    محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات (15)
  • عرض 23 صورة
    محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات (16)
  • عرض 23 صورة
    محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات (14)
  • عرض 23 صورة
    محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات (13)
  • عرض 23 صورة
    محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات (18)
  • عرض 23 صورة
    محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات (19)
  • عرض 23 صورة
    محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات (21)
  • عرض 23 صورة
    محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات (22)
  • عرض 23 صورة
    محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات (20)
  • عرض 23 صورة
    محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات (23)
  • عرض 23 صورة
    محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات (17)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء عبر صفحته الشخصية "فيسبوك "، صورًا لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1 (RSCT) بميناء السخنة، معلقًا : "عظيمة يامصر".

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم انطلاق التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات بحضور رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.

اقرأ أيضاً:

يوم مهم في تاريخ الموانئ المصرية.. مدبولي يشهد بدء تشغيل محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات

شديد البرودة وشبورة بهذه المناطق.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

شيخ الأزهر عن عدم حصوله على "نوبل": أمانة العلم تفوق أي جائزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محطة البحر الأحمر هاني يونس مجلس الوزراء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لماذا يفضل الأوروبيون استخدام ورق التواليت بدلا من الشطاف؟
علاقات

لماذا يفضل الأوروبيون استخدام ورق التواليت بدلا من الشطاف؟
"نوال" دست السم لابنها وعلقته في "جنش" الغرفة.. والمحكمة تعاقبها
أخبار المحافظات

"نوال" دست السم لابنها وعلقته في "جنش" الغرفة.. والمحكمة تعاقبها
بالصور- تعطّل الحركة المرورية ببنها بعد اصطدام سيارة نقل بعامود إنارة
أخبار المحافظات

بالصور- تعطّل الحركة المرورية ببنها بعد اصطدام سيارة نقل بعامود إنارة
"علامة الرشوة".. كاف يتحرك ضد مروان عطية بعد الخسارة من السنغال
رياضة محلية

"علامة الرشوة".. كاف يتحرك ضد مروان عطية بعد الخسارة من السنغال
أحمد السقا يتحدث عن طفولته في "فضفضت أوي": "في المدرسة كنت بنضرب بس"
زووم

أحمد السقا يتحدث عن طفولته في "فضفضت أوي": "في المدرسة كنت بنضرب بس"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات