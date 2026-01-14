إعلان

الصحة: تراجع ملحوظ في معدلات وفيات الرضع.. و"القيصرية" غير الضرورية خطر على الجنين

كتب : داليا الظنيني

11:44 م 14/01/2026

الدكتور حسام عبد الغفار

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن نجاح الدولة المصرية في خفض معدلات وفيات الرضع وحديثي الولادة بشكل تدريجي، مؤكداًأن التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أثبتت هذا الانخفاض الملموس.

وقال عبد الغفارخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، إن الوفيات التي تقع خلال الشهر الأول من عمر الطفل تعود إلى مسببات طبية محددة، يأتي في مقدمتها نقص الوزن عند الولادة، والعيوب الخلقية، بالإضافة إلى المضاعفات الناتجة عن الولادات القيصرية أو الولادات المبكرة قبل اكتمال نمو الجنين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن المولود في الأسبوع الثلاثين من الحمل يظل تحت تهديد المخاطر الصحية بنسبة تزيد عن الأطفال مكتملي النمو، حتى وإن توفرت له أفضل سبل الرعاية الطبية الفائقة، نظراً لعدم اكتمال وظائفه الحيوية بشكل كافٍ.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار إلى أن اللجوء للولادة القيصرية دون ضرورة طبية حتمية يمثل خطراً مباشراً على صحة الجنين، داعياً إلى الالتزام بالمعايير الطبية السليمة لضمان سلامة الأم والمولود وتجنب المضاعفات التي قد تؤدي للوفاة.

الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة تراجع في معدلات وفيات الرضع القيصرية غير الضرورية خطر على الجنين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

ضبط شاب ظهر في فيديو متداول يطلق أعيرة نارية بالطريق العام بقنا
""جيت هنا قبل كده".. لماذا نشعر أننا زرنا المكان سابقا؟
الصحة: تراجع ملحوظ في معدلات وفيات الرضع.. و"القيصرية" غير الضرورية خطر
"عشرة عمر وستر وغطا".. شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف أسماء من دعموها في محنتها
"مريض نفسي".. ضبط عامل ادعى تعرضه للخطر كونه شاهدًا على جريمة قتل بالبحيرة

