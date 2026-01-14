إعلان

رئيس "صحة" البرلمان: المواطن أولوية.. والاستماع لخطة الحكومة يسبق وضع برنامج العمل

كتب : نشأت علي

11:42 م 14/01/2026

الدكتور شريف باشا سيف بشاي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - نشأت علي:

قال الدكتور شريف باشا سيف بشاي، عقب فوزه برئاسة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن أولوية عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة ستكون الاهتمام بصحة المواطن المصري من مختلف الجوانب التشريعية والرقابية، بما يحقق مصلحة المريض المصري.

وأضاف شريف باشا، في تصريحات صحفية، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا قريبًا لوضع خطة عملها خلال دور الانعقاد الحالي.

وأكد أن وضع خطة العمل يجب أن يسبقه الاستماع إلى رؤية وخطة الحكومة في الملف الصحي، بما يضمن التكامل بين الدورين التشريعي والتنفيذي وتحقيق أفضل خدمة صحية للمواطنين.

وأسفرت انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب عن فوز النائب شريف باشا سيف بشاي، برئاسة لجنة الشئون الصحية، كما فاز كل من كريم بدر حلمي رزق الله، ومحمد مجدي سعد علي مرشد بمنصبي وكيلي الرئيس، بينما تولى سمير محمد إبراهيم الخولي منصب أمين سر اللجنة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور شريف باشا سيف بشاي لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب رئيس صحة البرلمان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الصحة: تراجع ملحوظ في معدلات وفيات الرضع.. و"القيصرية" غير الضرورية خطر
أخبار مصر

الصحة: تراجع ملحوظ في معدلات وفيات الرضع.. و"القيصرية" غير الضرورية خطر
""جيت هنا قبل كده".. لماذا نشعر أننا زرنا المكان سابقا؟
نصائح طبية

""جيت هنا قبل كده".. لماذا نشعر أننا زرنا المكان سابقا؟
ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
شئون عربية و دولية

ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
تحسبا لهجوم أمريكي على إيران.. بريطانيا تسحب بعض قواتها من قطر
شئون عربية و دولية

تحسبا لهجوم أمريكي على إيران.. بريطانيا تسحب بعض قواتها من قطر
عمرو وهبة بعد خسارة مصر أمام السنغال: "يارب مش عايز الدوري يرجع"
زووم

عمرو وهبة بعد خسارة مصر أمام السنغال: "يارب مش عايز الدوري يرجع"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان