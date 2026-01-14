كتب - نشأت علي:

قال الدكتور شريف باشا سيف بشاي، عقب فوزه برئاسة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن أولوية عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة ستكون الاهتمام بصحة المواطن المصري من مختلف الجوانب التشريعية والرقابية، بما يحقق مصلحة المريض المصري.

وأضاف شريف باشا، في تصريحات صحفية، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا قريبًا لوضع خطة عملها خلال دور الانعقاد الحالي.

وأكد أن وضع خطة العمل يجب أن يسبقه الاستماع إلى رؤية وخطة الحكومة في الملف الصحي، بما يضمن التكامل بين الدورين التشريعي والتنفيذي وتحقيق أفضل خدمة صحية للمواطنين.

وأسفرت انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب عن فوز النائب شريف باشا سيف بشاي، برئاسة لجنة الشئون الصحية، كما فاز كل من كريم بدر حلمي رزق الله، ومحمد مجدي سعد علي مرشد بمنصبي وكيلي الرئيس، بينما تولى سمير محمد إبراهيم الخولي منصب أمين سر اللجنة.