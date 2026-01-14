إعلان

عيد محجوب رئيسًا للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

كتب : نشأت علي

02:04 م 14/01/2026

المستشار محمد عيد محجوب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن فوز النائب محمد عيد محمد محجوب رئيسًا للجنة، وذلك مع بداية دور الانعقاد البرلماني.

كما فاز النائب علاء الدين فؤاد السيد أبو الحسن بمنصب وكيل اللجنة، إلى جانب النائب طاهر زكريا عبدالمنعم الخولي وكيلاً، فيما فاز النائب خالد محمد عبدالفتاح أبو بكر بمنصب أمين السر.

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25، والتي تضم الرئيس والوكيلين وأمين السر، ويتم انتخابهم مع بداية كل دور انعقاد.

وتنص المادة (41) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، مع إتاحة الفرصة للأعضاء لتقديم مقترحاتهم أو اعتراضاتهم كتابةً إلى رئيس المجلس، لعرضها على مكتب المجلس للنظر فيها.

ويعرض رئيس المجلس القوائم النهائية على المجلس بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزم بها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتُعد هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عيد محجوب مجلس النواب علاء الدين فؤاد السيد هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ننشر التشكيل الكامل لانتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب
أخبار مصر

ننشر التشكيل الكامل لانتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب
بعد انطلاقها رسميًا.. شيفرولية سبارك تنضم لأرخص 5 سيارات كهربائية بمصر
أخبار السيارات

بعد انطلاقها رسميًا.. شيفرولية سبارك تنضم لأرخص 5 سيارات كهربائية بمصر
"اتفرج ببلاش على ماتش مصر والسنغال".. تردد القناة الناقلة مجانا على النايل
رياضة محلية

"اتفرج ببلاش على ماتش مصر والسنغال".. تردد القناة الناقلة مجانا على النايل
هل يفاجئ حسام حسن الجميع؟.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
رياضة محلية

هل يفاجئ حسام حسن الجميع؟.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
سخرة وتجويع وضرب مبرح.. تفاصيل مأساة "سما ودنيا" مع زوجة الأب بالشرقية
أخبار المحافظات

سخرة وتجويع وضرب مبرح.. تفاصيل مأساة "سما ودنيا" مع زوجة الأب بالشرقية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
ننشر التشكيل الكامل لانتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب
السيسي وبولس يبحثان تعزيز العلاقات المصرية - الأمريكية
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
"اتفرج ببلاش على ماتش مصر والسنغال".. تردد القناة الناقلة مجانًا على النايل سات
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور