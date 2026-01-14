عيد محجوب رئيسًا للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن فوز النائب محمد عيد محمد محجوب رئيسًا للجنة، وذلك مع بداية دور الانعقاد البرلماني.

كما فاز النائب علاء الدين فؤاد السيد أبو الحسن بمنصب وكيل اللجنة، إلى جانب النائب طاهر زكريا عبدالمنعم الخولي وكيلاً، فيما فاز النائب خالد محمد عبدالفتاح أبو بكر بمنصب أمين السر.

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25، والتي تضم الرئيس والوكيلين وأمين السر، ويتم انتخابهم مع بداية كل دور انعقاد.

وتنص المادة (41) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، مع إتاحة الفرصة للأعضاء لتقديم مقترحاتهم أو اعتراضاتهم كتابةً إلى رئيس المجلس، لعرضها على مكتب المجلس للنظر فيها.

ويعرض رئيس المجلس القوائم النهائية على المجلس بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزم بها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتُعد هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.