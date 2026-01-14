طارق رضوان رئيسًا للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن فوز النائب طارق محمد عبدالحميد رضوان رئيسًا للجنة، وذلك مع انطلاق دور الانعقاد البرلماني.

كما فاز النائب ياسر محمد إسماعيل الهضيبي بمنصب وكيل اللجنة، إلى جانب النائب محمد تيسير محمد رزق مطر وكيلاً، فيما فاز النائب محمد مجدي فريد محمد بمنصب أمين السر.

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25، والتي تشمل الرئيس والوكيلين وأمين السر، حيث يتم انتخابهم مع بداية كل دور انعقاد.