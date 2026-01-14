إعلان

الطقس| غيوم تسيطر على هذه المناطق.. والأرصاد تحذر المواطنين

كتب : أحمد العش

01:57 م 14/01/2026

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد صباح اليوم الأربعاء أجواءً شتوية يغلب عليها الطقس الغائم على مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وأوضحت "الهيئة"، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن درجة الحرارة المسجلة على القاهرة الكبرى في تمام الساعة 7:30 صباحًا بلغت 12 درجة مئوية، داعيةً المواطنين إلى ارتداء الملابس الشتوية المناسبة خاصة خلال ساعات الصباح الباكر.

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية، منشورها بتمنياتها بصباح طيب وآمن لجميع المواطنين.

