قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن الماراثون الانتخابي الأخير لمجلس النواب كان من أكثر العمليات الانتخابية طولاً ومشقة، واصفاً إياها بأنها تجربة "منهكة" تركت أثراً من الإرهاق على الشارع المصري، وهو ما دفع قطاعاً من المواطنين للجوء إلى المنصات الرقمية للتعبير عن شكواهم.

وأكد مسلم،خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" مع الإعلامي نشأت الديهي عبر قناة "Ten"، أن لجوء البعض لـ "فيسبوك" لتقديم استغاثات وتظلمات تباينت دوافعه بين حالات كانت محقة في مطالبها وأخرى لم تكن كذلك، مشيراً إلى أن منظومة العدالة الانتخابية كانت حاضرة للفصل في هذه الأمور.

وأوضح أن حالة المرشحة سحر عثمان تجسد بوضوح مبدأ الإنصاف؛ فبعد أن كانت خارج السباق الانتخابي قبل أسبوعين، نالت حقها لتصبح مرشحة لمنصب الوكيل وتحصد 89 صوتاً، وهو ما اعتبره شهادة ثقة في نزاهة الهيئة الوطنية للانتخابات التي أنصفتها وأعادت لها حقها القانوني.

وأضاف مسلم، أن تصدر ثلاث سيدات للمشهد في الجلسة الافتتاحية، برئاسة الدكتورة عبلة هواري، يمثل لحظة تاريخية ومصدر فخر للمرأة المصرية، مؤكداً أن هذا المشهد لم يكن وليد الصدفة بل نتاج دعم دستوري ورئاسي وحكومي واسع لتمكين المرأة ومنحها دوراً فاعلاً في صناعة القرار السياسي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التشكيل القيادي للمجلس، والذي شهد اختيار الدكتور عاصم الجزار وكيلاً أول والدكتور محمد الوحش وكيلاً ثانياً، يعكس حالة من التوافق، لافتاً إلى أن حصول "الوحش" على أصوات المعارضة والمستقلين يؤكد تمتعه بثقة واسعة تتجاوز الانتماءات الحزبية.

وذكر أن رئاسة المستشار هشام بدوي للمجلس تعد إضافة قوية، مشدداً على أن صفة "التعيين" لا تقلل من كفاءته إطلاقاً، ومؤكداً أن التوليفة الحالية للمجلس تعكس توازناً سياسياً يبعث على التفاؤل بالمرحلة المقبلة.