إعلان

محمود مسلم: تشكيل مجلس النواب الجديد "يبشر بالخير".. وتمكين المرأة مشهد يدعو للفخر

كتبت- داليا الظنيني:

10:56 م 12/01/2026

محمود مسلم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن الماراثون الانتخابي الأخير لمجلس النواب كان من أكثر العمليات الانتخابية طولاً ومشقة، واصفاً إياها بأنها تجربة "منهكة" تركت أثراً من الإرهاق على الشارع المصري، وهو ما دفع قطاعاً من المواطنين للجوء إلى المنصات الرقمية للتعبير عن شكواهم.

وأكد مسلم،خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" مع الإعلامي نشأت الديهي عبر قناة "Ten"، أن لجوء البعض لـ "فيسبوك" لتقديم استغاثات وتظلمات تباينت دوافعه بين حالات كانت محقة في مطالبها وأخرى لم تكن كذلك، مشيراً إلى أن منظومة العدالة الانتخابية كانت حاضرة للفصل في هذه الأمور.

وأوضح أن حالة المرشحة سحر عثمان تجسد بوضوح مبدأ الإنصاف؛ فبعد أن كانت خارج السباق الانتخابي قبل أسبوعين، نالت حقها لتصبح مرشحة لمنصب الوكيل وتحصد 89 صوتاً، وهو ما اعتبره شهادة ثقة في نزاهة الهيئة الوطنية للانتخابات التي أنصفتها وأعادت لها حقها القانوني.

وأضاف مسلم، أن تصدر ثلاث سيدات للمشهد في الجلسة الافتتاحية، برئاسة الدكتورة عبلة هواري، يمثل لحظة تاريخية ومصدر فخر للمرأة المصرية، مؤكداً أن هذا المشهد لم يكن وليد الصدفة بل نتاج دعم دستوري ورئاسي وحكومي واسع لتمكين المرأة ومنحها دوراً فاعلاً في صناعة القرار السياسي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التشكيل القيادي للمجلس، والذي شهد اختيار الدكتور عاصم الجزار وكيلاً أول والدكتور محمد الوحش وكيلاً ثانياً، يعكس حالة من التوافق، لافتاً إلى أن حصول "الوحش" على أصوات المعارضة والمستقلين يؤكد تمتعه بثقة واسعة تتجاوز الانتماءات الحزبية.

وذكر أن رئاسة المستشار هشام بدوي للمجلس تعد إضافة قوية، مشدداً على أن صفة "التعيين" لا تقلل من كفاءته إطلاقاً، ومؤكداً أن التوليفة الحالية للمجلس تعكس توازناً سياسياً يبعث على التفاؤل بالمرحلة المقبلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمود مسلم مجلس النواب تمكين المرأة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"يانجو بلاي" تكشف عن صور شخصيات مسلسلاتها في رمضان 2026
مسرح و تليفزيون

"يانجو بلاي" تكشف عن صور شخصيات مسلسلاتها في رمضان 2026
منها القاهرة.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح نشطة على 11 منطقة
أخبار مصر

منها القاهرة.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح نشطة على 11 منطقة
الطاقم الدبلوماسي الفرنسي غير الأساسي يغادر إيران
شئون عربية و دولية

الطاقم الدبلوماسي الفرنسي غير الأساسي يغادر إيران
روسيا تعلن تدمير مصنع طائرات في لفيف الأوكرانية بصاروخ أوريشنيك
شئون عربية و دولية

روسيا تعلن تدمير مصنع طائرات في لفيف الأوكرانية بصاروخ أوريشنيك
منها أوركيد الشبح.. 20 صورة لأجمل ورود نادرة حول العالم
علاقات

منها أوركيد الشبح.. 20 صورة لأجمل ورود نادرة حول العالم

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"الفراعنة بالزي الأساسي".. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر والسنغال
تحذير عاجل من الأرصاد: الرمال المثارة تتحرك نحو هذه المناطق
خالد يوسف يكتب: ترامب وفنزويلا وصباحي.. الحق لا يُعرف بالرجال
الجزار والوحش يفوزان بوكالة مجلس النواب
من هو المستشار هشام بدوي؟.. سيرة قضائية بارزة لرئيس مجلس النواب الجديد
تحذير جوي عاجل.. تدهور الرؤية الأفقية على 6 مناطق بسبب الأتربة
خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)