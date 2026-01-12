أكد الإعلامي عمرو أديب أن مجلس النواب الجديد يمثل فرصة حقيقية لتحقيق توازن بين السلطات، مشيرًا إلى أن السلطة التنفيذية في السنوات الخمس الماضية كانت أقوى من التشريعية، مما جعل الرقابة ضعيفة.

وقال أديب في برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن المجلس يجب أن يمارس دوره الرقابي بقوة، وأضاف أنه يريد رؤية الوزراء يقفون أمام النواب للمساءلة والإجابة عن أسئلة الشعب.

وتابع أديب أن عدم حضور الوزراء أو رفضهم الاستجابة لدعوات المجلس يُعد خللاً في توازن السلطات، مؤكدًا أن النواب يمثلون الشعب ولهم الحق في محاسبة الحكومة، مشيرًا إلى أن البرلمان ليس مجرد جهة تمرر القوانين بل رقيب وتشريعي.

وأكد مقدم "الحكاية" أن المجلس الجديد يضم نسبة كبيرة من الأعضاء الجدد، وأن رئيسه والوكيلين أيضًا جدد، لافتًا إلى أن هذا الوضع يتطلب جهدًا كبيرًا لإثبات أن المجلس يمثل إرادة الشعب ويحقق تطلعاته.

أشار أديب إلى أن الشعب ينتظر مجلسًا قويًا يمارس الرقابة الحقيقية ويُجبر السلطة التنفيذية على الخضوع للمساءلة، معربًا عن أمله في أن تكون الفترة القادمة بداية لسياسة ديمقراطية حقيقية وتوازن سلطات فعال.