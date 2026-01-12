إعلان

علي الدين هلال عن التغيير الوزاري: "وارد جدًا" والفيصل تقارير الأداء

كتب : داليا الظنيني

10:23 م 12/01/2026

علي الدين هلال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي المرموق، عن رؤيته للمشهد السياسي القادم، مؤكداً أن العرف السياسي المصري يقضي بتشكيل حكومة جديدة بالتزامن مع انتخاب برلمان جديد، حيث قال إن احتمالات التغيير تشمل إما الحقبة الوزارية بأكملها أو إجراء تعديلات على عدد من الحقائب الوزارية فقط.

وخلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أوضح هلال أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه كافة أجهزة الدولة المعنية لتقديم تقارير وافية حول أداء الحكومة الحالية، مضيفًا أنه في حال استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه أو تكليف شخصية أخرى برئاسة الوزراء، فإنه سيتعين عليه عرض بيان الحكومة أمام مجلس النواب لمناقشته وإقرار التقرير الخاص به.

وفيما يخص الدور الرقابي، شدد المفكر السياسي على ضرورة تفعيل الأدوات الرقابية للبرلمان، واصفاً غياب الاستجوابات في المجالس السابقة بالظاهرة "غير الصحية"، إذ اعتبر أن الرقابة ركن أصيل في مهام النائب البرلماني. كما أشار إلى أهمية تركيز البرلمان على الملفات التي تمس حياة المواطن اليومية مثل التضخم، الأسعار، المرتبات والمعاشات.

وأضاف "هلال"، أن البرلمان الحالي يمثل حلقة الوصل لإتمام رؤية مصر 2030، حيث قال إن الدولة ملتزمة بتحقيق أهداف هذه الخطة، مما يفرض على مجلس النواب مراجعة أداء كل وزارة وتذليل المعوقات التي تواجه تنفيذها.

وعن أجواء المجلس الجديد، أكد الدكتور علي الدين هلال على مبدأ المساواة والعدالة بين جميع الأعضاء، مشيداً بتصريحات المستشار هشام بدوي في هذا الشأن. كما لفت إلى أن ترشح ممثلين عن المعارضة أمام المناصب القيادية في المجلس هو ظاهرة إيجابية ومطلوبة لتعزيز الممارسة الديمقراطية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

علي الدين هلال التغيير الوزاري العرف السياسي المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من أحمد عبد الحميد بعد وفاة ابنته: "أنا مش زعلان وراضي"
زووم

أول تعليق من أحمد عبد الحميد بعد وفاة ابنته: "أنا مش زعلان وراضي"
كيف أنهى "المؤهل الجامعي" أسطورة رمضان صبحي؟.. |حيثيات الحكم
حوادث وقضايا

كيف أنهى "المؤهل الجامعي" أسطورة رمضان صبحي؟.. |حيثيات الحكم
"يانجو بلاي" تكشف عن صور شخصيات مسلسلاتها في رمضان 2026
مسرح و تليفزيون

"يانجو بلاي" تكشف عن صور شخصيات مسلسلاتها في رمضان 2026
منها القاهرة.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح نشطة على 11 منطقة
أخبار مصر

منها القاهرة.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح نشطة على 11 منطقة
صفر على القمة.. طوارئ في سانت كاترين لمواجهة الصقيع (صور)
أخبار المحافظات

صفر على القمة.. طوارئ في سانت كاترين لمواجهة الصقيع (صور)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"الفراعنة بالزي الأساسي".. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر والسنغال
تحذير عاجل من الأرصاد: الرمال المثارة تتحرك نحو هذه المناطق
خالد يوسف يكتب: ترامب وفنزويلا وصباحي.. الحق لا يُعرف بالرجال
الجزار والوحش يفوزان بوكالة مجلس النواب
من هو المستشار هشام بدوي؟.. سيرة قضائية بارزة لرئيس مجلس النواب الجديد
تحذير جوي عاجل.. تدهور الرؤية الأفقية على 6 مناطق بسبب الأتربة
خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)