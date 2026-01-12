علي الدين هلال عن التغيير الوزاري: "وارد جدًا" والفيصل تقارير الأداء

كشف الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي المرموق، عن رؤيته للمشهد السياسي القادم، مؤكداً أن العرف السياسي المصري يقضي بتشكيل حكومة جديدة بالتزامن مع انتخاب برلمان جديد، حيث قال إن احتمالات التغيير تشمل إما الحقبة الوزارية بأكملها أو إجراء تعديلات على عدد من الحقائب الوزارية فقط.

وخلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أوضح هلال أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه كافة أجهزة الدولة المعنية لتقديم تقارير وافية حول أداء الحكومة الحالية، مضيفًا أنه في حال استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه أو تكليف شخصية أخرى برئاسة الوزراء، فإنه سيتعين عليه عرض بيان الحكومة أمام مجلس النواب لمناقشته وإقرار التقرير الخاص به.

وفيما يخص الدور الرقابي، شدد المفكر السياسي على ضرورة تفعيل الأدوات الرقابية للبرلمان، واصفاً غياب الاستجوابات في المجالس السابقة بالظاهرة "غير الصحية"، إذ اعتبر أن الرقابة ركن أصيل في مهام النائب البرلماني. كما أشار إلى أهمية تركيز البرلمان على الملفات التي تمس حياة المواطن اليومية مثل التضخم، الأسعار، المرتبات والمعاشات.

وأضاف "هلال"، أن البرلمان الحالي يمثل حلقة الوصل لإتمام رؤية مصر 2030، حيث قال إن الدولة ملتزمة بتحقيق أهداف هذه الخطة، مما يفرض على مجلس النواب مراجعة أداء كل وزارة وتذليل المعوقات التي تواجه تنفيذها.

وعن أجواء المجلس الجديد، أكد الدكتور علي الدين هلال على مبدأ المساواة والعدالة بين جميع الأعضاء، مشيداً بتصريحات المستشار هشام بدوي في هذا الشأن. كما لفت إلى أن ترشح ممثلين عن المعارضة أمام المناصب القيادية في المجلس هو ظاهرة إيجابية ومطلوبة لتعزيز الممارسة الديمقراطية.