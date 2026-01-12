لتعزيز الشفافية.. أحمد موسى يطالب بإذاعة جلسات البرلمان على الهواء

شدد الإعلامي أحمد موسى على ضرورة وجود برلمان حقيقي يلمس طموحات الشارع المصري ويعكس آماله، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة لا تحتمل أي نوع من المجاملات، بل تتطلب تنسيقًا قويًا ومثمرًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وقال موسى، خلال حلقة برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الدور الرقابي للمجلس على أداء الحكومة هو جوهر العمل البرلماني، حيث يتحمل النواب مسؤولية متابعة كافة الملفات التنفيذية.

كما أشار إلى أهمية تفعيل الأدوات البرلمانية المختلفة، من تقديم طلبات إحاطة واستجوابات، بالإضافة إلى ممارسة الدور التشريعي بفاعلية، لافتًا إلى أن البرلمان يمتلك صلاحيات واسعة يجب استغلالها بالشكل الأمثل.

وأضاف أنه من حق الرأي العام أن يكون على دراية كاملة بما يدور تحت قبة البرلمان، معربًا عن تأييده الكامل لفكرة نقل الجلسات عبر شاشات التلفزيون كما كان متبعًا في عهد الدكتور فتحي سرور.

واقترح موسى تخصيص مساحة زمنية، ولو لفترة قصيرة يوميًا، لعرض مخلصات الجلسات ليتابع المواطن مناقشات النواب حول القضايا التي تمسه مباشرة، مثل ضبط الأسعار وتحسين مستوى المعيشة وزيادة الرواتب، بما يضمن أن يظل المجلس صوتًا حقيقيًا ومعبرًا عن الشعب.