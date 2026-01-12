إعلان

وزير الزراعة يهنئ المستشار هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب

كتب- عمرو صالح:

08:59 م 12/01/2026

علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدم علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بخالص التهاني إلى السيد المستشار هشام بدوي، بمناسبة نيله ثقة نواب الشعب وانتخابه رئيساً لمجلس النواب المصري للفصل التشريعي الثالث، كما وجه "فاروق" التهنئة أيضا، إلى الدكتور عاصم الجزار، والدكتور محمد الوحش، لفوزهما بمنصب وكيل المجلس.

وأكد "فاروق" أن اختيار المستشار هشام بدوي لهذا المنصب الرفيع يعكس التقدير الكبير لتاريخه الوطني المشرف، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر كافة الجهود بين الحكومة والبرلمان لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأشار وزير الزراعة إلى تطلعه للمزيد من التعاون المثمر مع مجلس النواب، ووزارة الزراعة، خاصة فيما يتعلق بمصالح الفلاح المصري ودعم الاستثمار في القطاع الزراعي، الأمر الذي يساهم في تحقيق المزيد من الأمن الغذائي.

وأعرب فاروق عن ثقته في أن تشهد الدورة البرلمانية الجديدة طفرة تشريعية تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، متمنياً لرئيس المجلس ووكيليه وكافة أعضاء البرلمان التوفيق والسداد في أداء أمانتهم الوطنية تجاه الشعب المصري العظيم، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

علاء فاروق وزير الزراعة هشام بدوي مجلس النواب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قناة مجانية على النايل سات تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم إفريقيا
رياضة محلية

قناة مجانية على النايل سات تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم إفريقيا
"حضوره مطلوب بشدة".. السنغال تتكفل بسفر مشجع الليزر في مواجهة مصر
رياضة محلية

"حضوره مطلوب بشدة".. السنغال تتكفل بسفر مشجع الليزر في مواجهة مصر
"بيع وسط البلد وغرق المتحف".. الحكومة ترصد أخطر 17 شائعة في 2025
مصراوى TV

"بيع وسط البلد وغرق المتحف".. الحكومة ترصد أخطر 17 شائعة في 2025
خالد يوسف يكتب: ترامب وفنزويلا وصباحي.. الحق لا يُعرف بالرجال
مقالات مصراوي

خالد يوسف يكتب: ترامب وفنزويلا وصباحي.. الحق لا يُعرف بالرجال
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تحذر: تكاثر السحب على شمال البلاد
أخبار مصر

أمطار على القاهرة.. الأرصاد تحذر: تكاثر السحب على شمال البلاد

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"الفراعنة بالزي الأساسي".. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر والسنغال
تحذير عاجل من الأرصاد: الرمال المثارة تتحرك نحو هذه المناطق
خالد يوسف يكتب: ترامب وفنزويلا وصباحي.. الحق لا يُعرف بالرجال
الجزار والوحش يفوزان بوكالة مجلس النواب
من هو المستشار هشام بدوي؟.. سيرة قضائية بارزة لرئيس مجلس النواب الجديد
تحذير جوي عاجل.. تدهور الرؤية الأفقية على 6 مناطق بسبب الأتربة
خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)