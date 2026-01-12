تقدم علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بخالص التهاني إلى السيد المستشار هشام بدوي، بمناسبة نيله ثقة نواب الشعب وانتخابه رئيساً لمجلس النواب المصري للفصل التشريعي الثالث، كما وجه "فاروق" التهنئة أيضا، إلى الدكتور عاصم الجزار، والدكتور محمد الوحش، لفوزهما بمنصب وكيل المجلس.

وأكد "فاروق" أن اختيار المستشار هشام بدوي لهذا المنصب الرفيع يعكس التقدير الكبير لتاريخه الوطني المشرف، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر كافة الجهود بين الحكومة والبرلمان لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأشار وزير الزراعة إلى تطلعه للمزيد من التعاون المثمر مع مجلس النواب، ووزارة الزراعة، خاصة فيما يتعلق بمصالح الفلاح المصري ودعم الاستثمار في القطاع الزراعي، الأمر الذي يساهم في تحقيق المزيد من الأمن الغذائي.

وأعرب فاروق عن ثقته في أن تشهد الدورة البرلمانية الجديدة طفرة تشريعية تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، متمنياً لرئيس المجلس ووكيليه وكافة أعضاء البرلمان التوفيق والسداد في أداء أمانتهم الوطنية تجاه الشعب المصري العظيم، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.