خبير استراتيجي: "طائرة يوم القيامة" الأمريكية أخطر أدوات الردع

وصف العميد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، الطائرة الأمريكية المعروفة إعلاميًا باسم "طائرة يوم القيامة" بأنها أحد أخطر أدوات الردع الاستراتيجي العالمية التي تمتلكها الولايات المتحدة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساهرة 6" على قناة "الحياة" أن هذه الطائرة الفريدة تعمل دون توقف على مدار الساعة منذ دخولها الخدمة، مشيرًا إلى أنها تظل في حالة تأهب قصوى وجاهزة للإقلاع فورًا في أي لحظة تستدعي ذلك.

وأوضح العكاري أن الدور الرئيسي للطائرة يتمثل في نقل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية خلال حالات الطوارئ القصوى التي تهدد الأمن القومي، موضحًا أنه يرافقه في رحلته حينها كبار المسؤولين مثل وزير الدفاع ووزير الخارجية والنائب العام.

وأضاف أن هذا التشكيل يضمن استمرارية إدارة الدولة وقدرتها على القيادة حتى في ظل أسوأ السيناريوهات التي يمكن تصورها، كالحرب النووية أو الكوارث الوطنية الكبرى.

وتابع الخبير الاستراتيجي مشيرًا إلى أن الظهور الأخير للطائرة في سماء مدينة لوس أنجلوس، مع وجود وزير الدفاع الأمريكي على متنها برفقة إحدى الناشطات البارزات، ليس حدثًا عابرًا بل يحمل في طياته رسائل سياسية وعسكرية بالغة الخطورة والدقة.

وأكد أن توقيت هذا الظهور يأتي متلائمًا مع حالة التوتر والاضطراب التي يشهدها المشهد الجيوسياسي الدولي في الوقت الراهن.

كما أشار إلى أن الطائرة تعد بمثابة مركز قيادة جوي متقدم وكامل المواصفات، مُصمم خصيصًا لإدارة جميع شؤون الدولة خلال الأزمات المدمرة، مؤكدًا أنها مجهزة بأحدث نظم الاتصال والأمن السيبراني التي تمكنها من العمل في بيئات معادية. ولفت إلى أن قدراتها التكنولوجية تجعلها حصنًا طائرًا لا يتأثر بالأوضاع على الأرض.