بقرار جمهوري.. العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

كتب : أحمد العش

06:34 م 12/01/2026

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 2026 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2026.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 2 (تابع) القرار الجمهوري الجديد، مؤكدة أنه يشمل العفو عن باقي العقوبة لبعض الفئات المحددة من المحكوم عليهم.

ونصت المادة الأولى من القرار على العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية للمحكوم عليهم في الحالات التالية:

أولًا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، شريطة أن تكون المدة المنفذة حتى 25 يناير 2026 خمس عشرة سنة ميلادية على الأقل، ويخضع المفرج عنه بموجب هذا البند للمراقبة من قبل الشرطة لمدة خمس سنوات وفقًا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.

ثانيًا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25/1/2026، إذا كانت المدة المنفذة حتى هذا التاريخ ثلث مدة العقوبة ميلاديا، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، ويشمل القرار أيضًا المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية عن جرائم وقعت قبل دخولهم مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا أمضوا بالمراكز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يخضع المفرج عنهون بموجب هذا البند للمراقبة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو محكوم بها عليه، على أن لا تزيد المدة على خمس سنوات أو على مدة العفو المقررة بالقرار، أيهما أقل.

