أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التاريخ النيابي المصري الذي يمتد لأكثر من 150 عامًا شهد للمرة الأولى اعتلاء ثلاث سيدات منصة الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن هذه اللحظة تمثل "صدفة جميلة" تعبر عن ملامح الجمهورية الجديدة.

وقال "فوزي"، خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، إن الحكومة ستتعاون مع جميع أعضاء المجلس دون تمييز، سواء كانوا من الأحزاب أو المستقلين، وأضاف أن هذه الشراكة المؤسسية ستتم في إطار احترام كامل للدور التشريعي والرقابي للبرلمان.

تابع الوزير أن أولويات المجلس في المرحلة المقبلة تشمل مناقشة وإقرار عدد من القوانين الحيوية، مؤكدًا أنها ستُعرض أولًا على رئيس مجلس الوزراء، وأبرزها قوانين الأحوال الشخصية، والإدارة المحلية، وحرية تداول المعلومات، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وأكد فوزي أن احترام الحكومة يمتد إلى المواطنين الذين منحوا ثقتهم لنوابهم، مشيرًا إلى أن التعاون المؤسسي يهدف إلى خدمة مصالح الشعب وتعزيز الاستقرار التشريعي.