صلاح فوزي: التعاون المرن بين السلطات ضرورة وطنية لتعزيز كفاءة البرلمان

كتب : عمرو صالح

11:35 م 11/01/2026

الدكتور صلاح فوزي

قال الدكتور صلاح فوزي، عضو مجلس النواب، إن اختياره لمنصبه الجديد داخل المجلس يُحمّله مسؤولية وطنية كبيرة، مؤكداً التزامه بالعمل المخلص لخدمة الدولة المصرية خلال دور الانعقاد الجديد.

وأوضح فوزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد المهدي، على قناة "إكسترا نيوز"، أنه استقبل هذا التكليف بتوجيه خالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الثقة، متعهداً أمام القيادة والشعب المصري بأن يكون على قدر المسؤولية، وأن يؤدي واجبه النيابي بإخلاص وأمانة.

وحول استعداداته لبداية دور الانعقاد الأول لمجلس النواب الجديد عام 2026، شدد عضو مجلس النواب على أن استخدام أدوات الرقابة البرلمانية، مثل طلبات الإحاطة أو الاستجوابات، يجب أن يكون مرتبطاً بتوافر مبررات حقيقية، وليس لمجرد الاستخدام، مؤكداً أن الدستور أتاح هذه الأدوات لضمان حسن الأداء الحكومي عند الحاجة.

وأشار فوزي إلى إيمانه بمبدأ التعاون بين السلطات، موضحاً أن الفصل بين السلطات لا يعني الصدام، بل التعاون المرن بما يخدم الصالح العام، وهو المبدأ الذي أرساه الفقيه الدستوري مونتسكيو في نظريته حول "روح القوانين".

وعن أبرز الملفات المنتظرة في بداية دور الانعقاد، أوضح أن الأجندة التشريعية ستتضح خلال الأيام المقبلة، سواء من خلال مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، والتي تُحال مباشرة إلى اللجان النوعية المختصة، أو من خلال مقترحات القوانين المقدمة من النواب، التي تبدأ مسارها داخل لجنة المقترحات والشكاوى.

الدكتور صلاح فوزي الإعلامي محمد المهدي مجلس النواب الجديد 2026 مجلس النواب الجديد

