عمرو أديب: البرلمان الجديد فرصة للحراك السياسي.. والنواب رقباء لا وسطاء

كتب : حسن مرسي

11:10 م 11/01/2026

الإعلامي عمرو أديب

أكد الإعلامي عمرو أديب أن مجلس النواب الجديد الذي يبدأ أعماله غدًا يحمل أهمية استثنائية، مشيرًا إلى أنه سيكون أمامه مهام كبرى تتطلب أداءً متميزًا وفاعلية حقيقية في الرقابة والتشريع.

وقال أديب في برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن الشعب ينتظر من النواب الـ500 الذين انتخبهم ممارسة دورهم الحقيقي في محاسبة الحكومة ومناقشة القوانين بجدية، وأضاف أنه يريد رؤية الوزراء وهم يُسألون ويُحاسبون داخل قبة البرلمان.

تابع مقدم "الحكاية" أن قائمة التعيينات الـ28 التي اختارها الرئيس تتسم بالعناية الفائقة والرقي، مؤكدًا أن الأسماء كلها محترمة وتضم كفاءات وقامات في مجالات القانون والقضاء والفقه الدستوري والخارجية، مشيرًا إلى أن كل اسم يحمل تاريخًا وخبرة تفيد الوطن.

وأكد الإعلامي عمرو أديب أن المجلس يضم تنوعًا بين المستقلين والأحزاب، لافتًا إلى أن هذا التنوع سيُثري النقاش ويُعزز الحراك السياسي، معربًا عن أمله في أن يُشجع البرلمان الجديد المواطنين على الانخراط في العمل الحزبي والسياسي بجدية.

أشار أديب إلى أن البرلمان ليس مجرد مكان لتمرير القوانين، بل هو أداة للمراقبة والمحاسبة والتشريع الحقيقي، مؤكدًا أن الشعب يملك أملًا كبيرًا في أن يعيد هذا المجلس بريقه وقوته من خلال جلسات حية وفاعلة.

