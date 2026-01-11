إعلان

ننشر السيرة الذاتية لـ"شريف بشاي" بعد تعيينه في مجلس النواب

كتب : أحمد عبدالمنعم

11:02 م 11/01/2026

شريف بشاي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين شريف بشاي رائد الحقن المجهري، عضوًا بمجلس النواب ضمن التعيينات الرئاسية لعام 2026

ويرصد مصراوي أبرز المعلومات شريف بشاي التي جاءت كالتالي:-

الدكتور شريف باشا من الرواد في مجال العقم والحقن المجهري

درس وعمل في أكبر المستشفيات بالمملكة المتحدة البريطانية

يمتلك خبرة مهنية طويلة في إنشاء وإدارة المؤسسات الطبية

يُعد من أشهر أطباء النساء والتوليد والعقم في الشرق الأوسط

رائد تقنيات الحقن المجهري ومتخصص في علاج تأخر الإنجاب

رائد في إدخال تقنيات الحضانات الذكية والتخصيب في مصر

ساهم بفاعلية في تطوير مراكز متقدمة لعلاج تأخر الإنجاب

عضو بجمعيات طبية متخصصة في الطب النسائي والتوليد

تخرج شريف بشاي في كلية الطب جامعة القاهرة عام 1990

حاصل على زمالة الكلية الملكية للأطباء بالمملكة المتحدة 1998

زمالة الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد في لندن FRCOG

عضو بعدّة جمعيات طبية دولية في الطب الدقيق وطب الإنجاب

الحقن المجهري شريف بشاي مجلس النواب التعيينات الرئاسية لعام 2026 رئيس الجمهورية

