الصحة عن انتحال مهندسة زراعية صفة طبيبة: جريمة متعددة الأوجه

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، التفاصيل المتعلقة بضبط إحدى الممارسات الخطيرة وغير المشروعة في مجال ما يسمى بـ "التنحيف".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن الجهات المختصة تمكنت من ضبط مهندسة زراعية كانت تنتحل صفة طبيبة متخصصة.

وأوضح الدكتور عبد الغفار أن هذه الواقعة تمثل جريمة متعددة الأوجه، قائلًا: إنها "انتحال لصفة مهنية مصحوبًا باحتيال علمي ومهني"، مؤكدًا أنها أيضًا تشكل تلاعبًا صارخًا بمقدرات المواطنين الصحية.

وحذر من العواقب الوخيمة لمثل هذه الممارسات، مشيرًا إلى أنها قد تعرض حياة من يلجأون إليها لأخطار جسيمة، بما في ذلك احتمالية الإصابة بالفشل الكلوي، موضحًا أن هذه الأنشطة تتم تحت غطاء من الشعارات المضللة مثل "التغذية العلاجية" أو "التخسيس".

وتابع متحدث الوزارة موضحًا أن هناك تنسيقًا كاملًا ومستمرًا بين مختلف أجهزة الدولة لرصد وملاحقة أي أنشطة غير آمنة أو غير مرخصة تهدد صحة المواطنين.

وأكد عبد الغفار، أن مثل هذه الوقائع تُصنف قانونيًا على أنها "جريمة نصب مكتملة الأركان"، مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية حيالها، بما في ذلك تحويل جميع المتورطين فيها إلى الجهات القضائية المختصة.