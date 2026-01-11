إعلان

الصحة عن انتحال مهندسة زراعية صفة طبيبة: جريمة متعددة الأوجه

كتب : حسن مرسي

10:29 م 11/01/2026

الدكتور حسام عبد الغفار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، التفاصيل المتعلقة بضبط إحدى الممارسات الخطيرة وغير المشروعة في مجال ما يسمى بـ "التنحيف".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن الجهات المختصة تمكنت من ضبط مهندسة زراعية كانت تنتحل صفة طبيبة متخصصة.

وأوضح الدكتور عبد الغفار أن هذه الواقعة تمثل جريمة متعددة الأوجه، قائلًا: إنها "انتحال لصفة مهنية مصحوبًا باحتيال علمي ومهني"، مؤكدًا أنها أيضًا تشكل تلاعبًا صارخًا بمقدرات المواطنين الصحية.

وحذر من العواقب الوخيمة لمثل هذه الممارسات، مشيرًا إلى أنها قد تعرض حياة من يلجأون إليها لأخطار جسيمة، بما في ذلك احتمالية الإصابة بالفشل الكلوي، موضحًا أن هذه الأنشطة تتم تحت غطاء من الشعارات المضللة مثل "التغذية العلاجية" أو "التخسيس".

وتابع متحدث الوزارة موضحًا أن هناك تنسيقًا كاملًا ومستمرًا بين مختلف أجهزة الدولة لرصد وملاحقة أي أنشطة غير آمنة أو غير مرخصة تهدد صحة المواطنين.

وأكد عبد الغفار، أن مثل هذه الوقائع تُصنف قانونيًا على أنها "جريمة نصب مكتملة الأركان"، مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية حيالها، بما في ذلك تحويل جميع المتورطين فيها إلى الجهات القضائية المختصة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور حسام عبد الغفار وزارة الصحة والسكان التنحيف انتحال مهندسة زراعية صفة طبيبة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لفيت جثتها في بطانية وهربت".. ماذا حدث بجريمة قتل عروس عين شمس؟
حوادث وقضايا

"لفيت جثتها في بطانية وهربت".. ماذا حدث بجريمة قتل عروس عين شمس؟
مد يده للمصافحة فقابله بالطعنات.. حكاية مقتل "تاجر الذهب" الذي أبكى البحيرة
أخبار المحافظات

مد يده للمصافحة فقابله بالطعنات.. حكاية مقتل "تاجر الذهب" الذي أبكى البحيرة
"بتلعب تنس".. أحدث جلسة تصوير لـ ريم مصطفى بملابس رياضية
زووم

"بتلعب تنس".. أحدث جلسة تصوير لـ ريم مصطفى بملابس رياضية
محمد العبار: مصر ترحب بزائريها من على مدرج الطائرة.. والمصريون شعب لا يُقارن
أخبار العقارات

محمد العبار: مصر ترحب بزائريها من على مدرج الطائرة.. والمصريون شعب لا يُقارن
بعد خلعها الحجاب.. منال عبداللطيف تنشر صوة أمام النيل
زووم

بعد خلعها الحجاب.. منال عبداللطيف تنشر صوة أمام النيل

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران