كشف الإعلامي نشأت الديهي عن تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد غدًا، مؤكدًا أنها ستشهد سابقة تاريخية حيث ستتولى 3 سيدات إدارة المشهد البرلماني.

وأوضح الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten" أن هذه الخطوة تؤكد مكانة المرأة المصرية ودورها الفاعل، مشيرًا إلى أن النائبة عبلة الهواري ستتولى الجلوس على منصة رئاسة المجلس.

وأضاف مقدم "بالورقة والقلم" أن الجلسة، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب بناءً على دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستشهد أداء اليمين الدستورية من قبل نحو 600 نائب ونائبة.

وتابع الإعلامي مؤكدًا أن الأعضاء المعينين البالغ عددهم 28 عضوًا، نصفهم من النساء، يمثلون إضافة نوعية حقيقية للمجلس بفضل خبراتهم المشرفة محليًا ودوليًا في مجالات متعددة، معتبرًا أنهم يعززون من قوة وتنوع العمل البرلماني القادم.

وعن التحديات التي تواجه المجلس الجديد، قال الديهي: البرلمان جاء بعد "مخاض صعب وولادة متعثرة"، مما يضع على عاتقه مسؤولية كبيرة في تلبية تطلعات المواطنين.

وشدد على أن المرحلة تتطلب نوابًا جادين يفهمون تعقيداتها ويقدمون الحلول، بعيدًا عن الصراخ والمشاحنات.

ووجه نشأت الديهي رسالة للنواب: "أنتوا نجحتوا… نريد برلمانًا قويًا وفاعلاً يمكن أن يكون عاملاً ضاغطًا للإصلاح على الحكومة ومختلف المؤسسات".