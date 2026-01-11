إعلان

نشأت الديهي يكشف تفاصيل الجلسة الافتتاحية للنواب غدًا: 3 سيدات ستتولين إدارتها

كتب : حسن مرسي

10:25 م 11/01/2026

الإعلامي نشأت الديهي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي نشأت الديهي عن تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد غدًا، مؤكدًا أنها ستشهد سابقة تاريخية حيث ستتولى 3 سيدات إدارة المشهد البرلماني.

وأوضح الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten" أن هذه الخطوة تؤكد مكانة المرأة المصرية ودورها الفاعل، مشيرًا إلى أن النائبة عبلة الهواري ستتولى الجلوس على منصة رئاسة المجلس.

وأضاف مقدم "بالورقة والقلم" أن الجلسة، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب بناءً على دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستشهد أداء اليمين الدستورية من قبل نحو 600 نائب ونائبة.

وتابع الإعلامي مؤكدًا أن الأعضاء المعينين البالغ عددهم 28 عضوًا، نصفهم من النساء، يمثلون إضافة نوعية حقيقية للمجلس بفضل خبراتهم المشرفة محليًا ودوليًا في مجالات متعددة، معتبرًا أنهم يعززون من قوة وتنوع العمل البرلماني القادم.

وعن التحديات التي تواجه المجلس الجديد، قال الديهي: البرلمان جاء بعد "مخاض صعب وولادة متعثرة"، مما يضع على عاتقه مسؤولية كبيرة في تلبية تطلعات المواطنين.

وشدد على أن المرحلة تتطلب نوابًا جادين يفهمون تعقيداتها ويقدمون الحلول، بعيدًا عن الصراخ والمشاحنات.

ووجه نشأت الديهي رسالة للنواب: "أنتوا نجحتوا… نريد برلمانًا قويًا وفاعلاً يمكن أن يكون عاملاً ضاغطًا للإصلاح على الحكومة ومختلف المؤسسات".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نشأت الديهي مجلس النواب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بعد الفوز على كوت ديفوار".. محمد صلاح ينشر صورة مع لاعبي منتخب مصر على
رياضة عربية وعالمية

"بعد الفوز على كوت ديفوار".. محمد صلاح ينشر صورة مع لاعبي منتخب مصر على
محمد العبار: مصر ترحب بزائريها من على مدرج الطائرة.. والمصريون شعب لا يُقارن
أخبار العقارات

محمد العبار: مصر ترحب بزائريها من على مدرج الطائرة.. والمصريون شعب لا يُقارن
مد يده للمصافحة فقابله بالطعنات.. حكاية مقتل "تاجر الذهب" الذي أبكى البحيرة
أخبار المحافظات

مد يده للمصافحة فقابله بالطعنات.. حكاية مقتل "تاجر الذهب" الذي أبكى البحيرة
"قرابين الدارك ويب".. كيف تحولت شقة سكنية إلى مسرح جريمة بشبرا الخيمة؟
أخبار المحافظات

"قرابين الدارك ويب".. كيف تحولت شقة سكنية إلى مسرح جريمة بشبرا الخيمة؟
عاطل يقتحم مسكنًا ويتحرش بثلاث فتيات وسقوط إحداهن من شقة بالقاهرة.. الداخلية
حوادث وقضايا

عاطل يقتحم مسكنًا ويتحرش بثلاث فتيات وسقوط إحداهن من شقة بالقاهرة.. الداخلية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران