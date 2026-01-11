إعلان

فرص الإصلاح الحالية لن تتكرر.. زياد بهاء الدين: عام 2026 "مفترق الطرق" لمصر

كتبت- داليا الظنيني:

10:23 م 11/01/2026

الدكتور زياد بهاء الدين المفكر الاقتصادي والسياسي

كشف الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، عن رؤية تحليلية لعام 2026، مؤكدًا ميله إلى "التفاؤل العقلاني" بعيدًا عن الاندفاع العاطفي.

وقال خلال حواره في برنامج "الصورة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، خلال قناة النهار، إن التفاؤل أو التشاؤم لا يأتيان من فراغ، بل يستندان إلى مقدمات وأسباب موضوعية يجب أن تتحقق على أرض الواقع لضمان الوصول إلى النتائج المرجوة.

وفي سياق تقييمه للمرحلة الراهنة، أوضح بهاء الدين، أن الدولة المصرية تقف مع بداية العام الحالي أمام منعطف تاريخي ومفترق طرق حقيقي.

وذكر أن هذا التوصيف لا يقتصر فقط على الجوانب الاقتصادية كما يعتقد البعض، بل يمتد ليشمل ملف الإصلاح السياسي، وإعادة التوازن للمجتمع، وصولًا إلى تعزيز مكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي، واصفًا اللحظة الحالية بأنها "فارقة وحرجة".

وأضاف أن الضرورة تقتضي أن نبدأ هذا العام بتفكير منهجي وعميق لتحقيق تغيير حقيقي، محذرًا من أن الفرص المتاحة حاليًا قد لا تتكرر كثيرًا في المستقبل، مما يستوجب اقتناصها بجدية ومسؤولية.

زياد بهاء الدين لميس الحديدي الصورة

