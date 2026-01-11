كتب- محمد عبدالناصر:

أعربت النائبة نشوة عقل عن سعادتها البالغة بعد تلقيها خبرًا بتعيينها في مجلس النواب، حيث وصفت ذلك بـ"أجمل خبر في حياتها".

ووجهت النائبة الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على ثقته الغالية، متمنية أن تكون عند حسن الظن وأن يوفقها وزملاءها في خدمة وطنهم الغالي.

وقالت نشوة عقل عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الفضل والمنة.

كما وجهت الشكر من قلبها للراحلين من أحبائها وأصحاب الفضل في حياتها، متمنية أن يكونوا سعداء بها، مستذكرة والدتها ووالدها وإخوتها وائل وأسامة ويسري.