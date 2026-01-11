إعلان

بعد تعيينه في النواب.. سمير صبري: مسئولية كبيرة وسأعمل على تعزيز مناخ الاستثمار

كتب : عمرو صالح

06:38 م 11/01/2026

الدكتور سمير صبري

أعرب الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب المعين، عن تقديره الكبير لثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذا التكليف يمثل مسؤولية وطنية تتطلب العمل الجاد لدعم خطط الدولة في مجالي الاستثمار والصناعة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح "صبري"، في بيان له أن المرحلة المقبلة تستوجب التركيز على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، ودعم القطاع الصناعي، وتشجيع المشروعات الإنتاجية، بما يسهم في توفير فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية إزالة المعوقات أمام المستثمرين وتطوير التشريعات المنظمة للنشاط الصناعي.

وأكد "صبري"، أن مجلس النواب سيواصل دوره في دعم السياسات الاقتصادية للدولة من خلال إصدار قوانين محفزة للاستثمار، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية المصرية.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التنمية الصناعية وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، مؤكداً أن الثقة الرئاسية تمثل حافزاً قوياً لبذل مزيد من الجهد من أجل دعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف الدولة في النمو والاستقرار.

