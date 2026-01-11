تسليم عقود وحدات إسكان الديسمي لمتضرري السيول بالصف غدًا

تشهد مدينة الصف بمحافظة الجيزة، غدًا الاثنين، فعاليات تسليم عقود الوحدات السكنية لمتضرري السيول، بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وذلك ضمن مشروع إسكان حضاري متكامل بمنطقة إسكان الديسمي.

ويأتي تسليم العقود تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تستهدف توفير سكن آمن ولائق للمواطنين المتضررين من السيول، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.

ويُقام المشروع على مساحة 28 فدانًا، وفق طراز حضاري حديث، ويضم 32 عمارة سكنية، بواقع 8 وحدات لكل عمارة، بإجمالي 256 وحدة سكنية، حيث تبلغ مساحة العمارة الواحدة 260 مترًا مربعًا.

ويشتمل مشروع إسكان الديسمي على حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وموقفًا للسرفيس، وسوقًا حضاريًا، إلى جانب 32 مجموعة من حظائر تربية المواشي، تضم كل مجموعة 8 حظائر بمسطح يقارب 720 مترًا مربعًا، ومجهزة بالكامل لخدمة الأهالي.

كما يضم المشروع مدرسة الديسمي التعليمية، المقامة على مساحة 3600 متر مربع، وتتكون من دور أرضي وأربعة أدوار تعليمية، وتخدم جميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية العامة، بما يسهم في استقرار العملية التعليمية لأبناء القرية.