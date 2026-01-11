إعلان

تسليم عقود وحدات إسكان الديسمي لمتضرري السيول بالصف غدًا

كتب : محمد أبو بكر

04:57 م 11/01/2026

وحدات إسكان الديسمي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تشهد مدينة الصف بمحافظة الجيزة، غدًا الاثنين، فعاليات تسليم عقود الوحدات السكنية لمتضرري السيول، بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وذلك ضمن مشروع إسكان حضاري متكامل بمنطقة إسكان الديسمي.

ويأتي تسليم العقود تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تستهدف توفير سكن آمن ولائق للمواطنين المتضررين من السيول، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.

ويُقام المشروع على مساحة 28 فدانًا، وفق طراز حضاري حديث، ويضم 32 عمارة سكنية، بواقع 8 وحدات لكل عمارة، بإجمالي 256 وحدة سكنية، حيث تبلغ مساحة العمارة الواحدة 260 مترًا مربعًا.

ويشتمل مشروع إسكان الديسمي على حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وموقفًا للسرفيس، وسوقًا حضاريًا، إلى جانب 32 مجموعة من حظائر تربية المواشي، تضم كل مجموعة 8 حظائر بمسطح يقارب 720 مترًا مربعًا، ومجهزة بالكامل لخدمة الأهالي.

كما يضم المشروع مدرسة الديسمي التعليمية، المقامة على مساحة 3600 متر مربع، وتتكون من دور أرضي وأربعة أدوار تعليمية، وتخدم جميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية العامة، بما يسهم في استقرار العملية التعليمية لأبناء القرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وحدات إسكان الديسمي متضرري السيول تسليم عقود وحدات إسكان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عودة هيونداي ڤيرنا إلى مصر مجددًا.. حقيقة أم كلام سوشيال؟
أخبار السيارات

عودة هيونداي ڤيرنا إلى مصر مجددًا.. حقيقة أم كلام سوشيال؟
من الهجوم إلى التعاطف.. شيرين عبدالوهاب تتصدر "التريند" لهذه الأسباب
زووم

من الهجوم إلى التعاطف.. شيرين عبدالوهاب تتصدر "التريند" لهذه الأسباب
"موجود في تلاجتك".. طعام شهير قد يحميك من نقص فيتامين د
نصائح طبية

"موجود في تلاجتك".. طعام شهير قد يحميك من نقص فيتامين د
"كف الأذي".. رسالة غامضة من المعلق الرياضي علي محمد علي
رياضة عربية وعالمية

"كف الأذي".. رسالة غامضة من المعلق الرياضي علي محمد علي
خماسي مصر.. التشكيل المثالي لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

خماسي مصر.. التشكيل المثالي لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران