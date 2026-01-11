غدًا.. انطلاق أعمال مجلس النواب الجديد 2026

أفادت مصادر لقناة "إكسترا نيوز" أن مجلس النواب الجديد لعام 2026 سيبدأ غدًا الاثنين 12 يناير مباشرة أعماله الرسمية، على أن تُعقد الجلسة الإجرائية الافتتاحية برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، وفقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها.

جاء ذلك خلال نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز.

