إعلان

غدًا.. انطلاق أعمال مجلس النواب الجديد 2026

كتب : أحمد الجندي

04:56 م 11/01/2026

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت مصادر لقناة "إكسترا نيوز" أن مجلس النواب الجديد لعام 2026 سيبدأ غدًا الاثنين 12 يناير مباشرة أعماله الرسمية، على أن تُعقد الجلسة الإجرائية الافتتاحية برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، وفقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها.

جاء ذلك خلال نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. فتح باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026

جامعة القاهرة تُطلق أول منظومة "بيوت خبرة" مدعومة بالذكاء الاصطناعي

هل جاء امتحان صفوف النقل من الكتب الخارجية؟.. مصدر بالتعليم يرد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب أعمال مجلس النواب مجلس النواب الجديد 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السياحة تعلن آلية جديدة ولأول مرة للحد من مشكلات الزحام داخل خيام الحج
أخبار مصر

السياحة تعلن آلية جديدة ولأول مرة للحد من مشكلات الزحام داخل خيام الحج

ابنة شيرين تخطف الأنظار مرة جديدة بغنائها "على بالي" (فيديو)
زووم

ابنة شيرين تخطف الأنظار مرة جديدة بغنائها "على بالي" (فيديو)
أستاذ بجامعة الأزهر يوضح الفرق بين الرجولة والذكورة في القرآن الكريم
أخبار

أستاذ بجامعة الأزهر يوضح الفرق بين الرجولة والذكورة في القرآن الكريم

بعد تعيينها بالبرلمان.. د. منال حمدي لمصراوي: ملف الصحة على رأس أولوياتي
أخبار مصر

بعد تعيينها بالبرلمان.. د. منال حمدي لمصراوي: ملف الصحة على رأس أولوياتي
من الهجوم إلى التعاطف.. شيرين عبدالوهاب تتصدر "التريند" لهذه الأسباب
زووم

من الهجوم إلى التعاطف.. شيرين عبدالوهاب تتصدر "التريند" لهذه الأسباب

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران