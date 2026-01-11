أيهما أكثر كفاءة؟.. الفرق بين عداد الكهرباء 220 الأحادي و380 الثلاثي

يتساءل كثير من المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية حول نوع عداد الكهرباء الأنسب، وما الفرق بين العداد الأحادي (220 فولت)، والعداد الثلاثي (380 فولت)؟ وأيهما أكثر كفاءة في الاستهلاك والأداء؟

أولًا: عداد الكهرباء الأحادي (220 فولت)

يُستخدم العداد الأحادي في الغالب بالمنازل والوحدات السكنية الصغيرة والمتوسطة، ويعمل على فاز واحد بجهد 220 فولت.

أبرز استخداماته:

الشقق السكنية.

المحلات الصغيرة.

المكاتب الإدارية محدودة الأحمال.

مميزاته:

مناسب للأحمال الخفيفة والمتوسطة.

أقل تكلفة في التركيب.

صيانة أسهل.

شائع الانتشار.

عيوبه:

غير مناسب للأحمال العالية.

قد يتعرض للفصل المتكرر مع زيادة الاستهلاك.

كفاءته محدودة مع الأجهزة الثقيلة مثل الماكينات أو التكييفات الكبيرة.

ثانيًا: عداد الكهرباء الثلاثي (380 فولت)

يعمل العداد الثلاثي على ثلاثة فازات بجهد 380 فولت، ويُستخدم في الأماكن التي تتطلب أحمالًا كهربائية مرتفعة.

أبرز استخداماته:

المصانع وورش الإنتاج.

المولات والمراكز التجارية.

العقارات ذات المصاعد والمضخات الكبيرة.

المنشآت التي تعتمد على معدات ثقيلة.

مميزاته:

يتحمل أحمالًا كهربائية عالية.

توزيع أفضل للأحمال؛ ما يقلل الفقد.

استقرار أكبر في الجهد.

عمر أطول للأجهزة المتصلة به.

عيوبه:

تكلفة تركيب أعلى.

يتطلب تجهيزات فنية خاصة.

غير ضروري للاستخدام المنزلي العادي.

أيهما أكثر كفاءة؟

من الناحية الفنية، العداد الثلاثي أكثر كفاءة عند تشغيل الأحمال الكبيرة؛ لأنه يوزع الحمل الكهربائي على ثلاثة فازات؛ ما يقلل الضغط على الشبكة ويخفض الفقد الكهربائي.

أما في الاستخدامات المنزلية التقليدية؛ فإن العداد الأحادي يُعد الأكثر كفاءة اقتصاديًّا لأنه يلبي الاحتياجات دون تحميل المستخدم تكاليف غير مبررة.

متى تحتاج إلى التحويل من أحادي إلى ثلاثي؟

في حال زيادة عدد الأجهزة ذات الاستهلاك المرتفع.

عند إضافة مصعد أو ماكينة صناعية.

في الأنشطة التجارية التي تعتمد على معدات كهربائية كثيفة.