إعلان

أيهما أكثر كفاءة؟.. الفرق بين عداد الكهرباء 220 الأحادي و380 الثلاثي

كتب : محمد صلاح

01:28 م 11/01/2026

عداد الكهرباء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يتساءل كثير من المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية حول نوع عداد الكهرباء الأنسب، وما الفرق بين العداد الأحادي (220 فولت)، والعداد الثلاثي (380 فولت)؟ وأيهما أكثر كفاءة في الاستهلاك والأداء؟

أولًا: عداد الكهرباء الأحادي (220 فولت)

يُستخدم العداد الأحادي في الغالب بالمنازل والوحدات السكنية الصغيرة والمتوسطة، ويعمل على فاز واحد بجهد 220 فولت.

أبرز استخداماته:

الشقق السكنية.

المحلات الصغيرة.

المكاتب الإدارية محدودة الأحمال.

مميزاته:

مناسب للأحمال الخفيفة والمتوسطة.

أقل تكلفة في التركيب.

صيانة أسهل.

شائع الانتشار.

عيوبه:

غير مناسب للأحمال العالية.

قد يتعرض للفصل المتكرر مع زيادة الاستهلاك.

كفاءته محدودة مع الأجهزة الثقيلة مثل الماكينات أو التكييفات الكبيرة.

ثانيًا: عداد الكهرباء الثلاثي (380 فولت)

يعمل العداد الثلاثي على ثلاثة فازات بجهد 380 فولت، ويُستخدم في الأماكن التي تتطلب أحمالًا كهربائية مرتفعة.

أبرز استخداماته:

المصانع وورش الإنتاج.

المولات والمراكز التجارية.

العقارات ذات المصاعد والمضخات الكبيرة.

المنشآت التي تعتمد على معدات ثقيلة.

مميزاته:

يتحمل أحمالًا كهربائية عالية.

توزيع أفضل للأحمال؛ ما يقلل الفقد.

استقرار أكبر في الجهد.

عمر أطول للأجهزة المتصلة به.

عيوبه:

تكلفة تركيب أعلى.

يتطلب تجهيزات فنية خاصة.

غير ضروري للاستخدام المنزلي العادي.

أيهما أكثر كفاءة؟

من الناحية الفنية، العداد الثلاثي أكثر كفاءة عند تشغيل الأحمال الكبيرة؛ لأنه يوزع الحمل الكهربائي على ثلاثة فازات؛ ما يقلل الضغط على الشبكة ويخفض الفقد الكهربائي.

أما في الاستخدامات المنزلية التقليدية؛ فإن العداد الأحادي يُعد الأكثر كفاءة اقتصاديًّا لأنه يلبي الاحتياجات دون تحميل المستخدم تكاليف غير مبررة.

متى تحتاج إلى التحويل من أحادي إلى ثلاثي؟

في حال زيادة عدد الأجهزة ذات الاستهلاك المرتفع.

عند إضافة مصعد أو ماكينة صناعية.

في الأنشطة التجارية التي تعتمد على معدات كهربائية كثيفة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عداد الكهرباء أصحاب الأنشطة التجارية العداد الثلاثي العداد الأحادي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

يارا السكري تنشر صورًا بالحجاب وتؤدي مناسك العمرة
زووم

يارا السكري تنشر صورًا بالحجاب وتؤدي مناسك العمرة

هل رأى النبي ربه في رحلة الإسراء والمعراج ؟.. عالم أزهري يوضح
أخبار

هل رأى النبي ربه في رحلة الإسراء والمعراج ؟.. عالم أزهري يوضح
"كفاية وعيب".. شمس البارودي تحذر من صفحة تحمل اسمها
زووم

"كفاية وعيب".. شمس البارودي تحذر من صفحة تحمل اسمها
"تحملت الكثير".. محترف الزمالك يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة سر فسخ عقده
رياضة محلية

"تحملت الكثير".. محترف الزمالك يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة سر فسخ عقده
صور زوجة نتنياهو تسبب أزمة في الأرشيف الرسمي الإسرائيلي.. فما القصة؟
شئون عربية و دولية

صور زوجة نتنياهو تسبب أزمة في الأرشيف الرسمي الإسرائيلي.. فما القصة؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران