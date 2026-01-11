أول ظهور للقارئ محمد ماهر الشناوي بعد خروجه من "دولة التلاوة"

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

افتتح القارئ محمد ماهر الشناوي، البرنامج التدريبي الأول لمتدربي الفلبين من الأئمة والقضاة والمحامين، الأحد، الذي تنظمه وزارة الأوقاف.

وتلا القارئ محمد الشناوي آيات من الذكر الحكيم، في أول ظهور له بعد خروجه أمس من التصفيات النهائية لبرنامج "دولة التلاوة".

ويحضر فاعليات البرنامج التدريبي، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور سيد عبدالباري رئيس القطاع الديني، وقيادات الوزارة.